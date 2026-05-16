Mourinho confirma los contactos con el Madrid: "Ninguno de nosotros es estúpido"

En su última rueda de prensa de la temporada tras la victoria del Benfica ante el Estoril (1-3), el técnico portugués reiteró una vez más que no ha recibido propuesta alguna de los blancos y que solo hay conversaciones preliminares.

José Mourinho afirmó este sábado que espera entablar conversaciones con el Real Madrid la próxima semana, tras los contactos iniciales entre su agente, Jorge Mendes , y Florentino Pérez , presidente de la entidad blanca.

"Es verdad que no he hablado con el presidente Florentino. Es verdad que no he hablado con nadie de la estructura (del Madrid). Todo esto es verdad, pero ninguno de nosotros es estúpido; obviamente, entre el club y Jorge (Mendes) hay contactos, que creo que se transformarán en contactos conmigo la próxima semana", aseguró Mourinho.

Sin embargo, lo único que tiene sobre la mesa es una oferta de renovación por parte del Benfica, que afirma que aún no ha visto ni analizado, y por el momento nada por parte del Real Madrid.

"No he firmado con el Real Madrid, no tengo contrato con el Real Madrid, no tengo oferta. No tengo nada. Lo único que tengo, y no lo voy a negar, es que mi agente me habló, no el Real Madrid, y me dijo: 'Ojo, puede haber una situación real y seria con el Real Madrid, esperemos'. Ok, esperemos", explicó.

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"Puede que al final no haya nada. En este momento tengo contrato con el Benfica, tengo una propuesta del Benfica y tengo un plazo para decidir. Tranquilo", añadió.