  1. Internacionales
  2.  Liga de España

Mientras Flick recibe 14 millones tras renovar con Barcelona, este será el salario de Mourinho en el Real Madrid

José Mourinho será nuevo técnico del Real Madrid y Hansi Flick ha renovado su contrato con el FC Barcelona hasta 2028...

Mientras Flick recibe 14 millones tras renovar con Barcelona, este será el salario de Mourinho en el Real Madrid

Ambos entrenadores se verán las caras en la temporada 2026/27 de la Liga Española.
18 de mayo de 2026 a las 08:52

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, aseguró este lunes, tras renovar su contrato hasta junio de 2028, con otro año más opcional, que la temporada que viene en el club azulgrana lo darán "todo" para intentar que "se haga realidad" el "sueño" de ganar la Liga de Campeones, título que se les resiste desde 2015.

"En los últimos partidos en el Spotify Camp Nou, el ambiente era fantástico. Es muy especial cómo nos reciben en cada partido. El año que viene lo daremos todo para que ese sueño (la Liga de Campeones) se haga realidad. Nuestro objetivo es ganar más títulos, quizás también la 'Champions'. Iremos a por ello", afirmó.

Flick renueva con el Barça tras ganar LaLiga: los detalles de su nuevo contrato

En declaraciones a los medios de comunicación de la entidad, Flick remarcó que "el Barça es más que un club" y señaló que para él es "un placer continuar este viaje", que comenzó con su fichaje en el verano de 2024. Desde entonces, el Barcelona ha ganado cinco de ocho títulos posibles: dos Ligas, una Copa del Rey y dos Supercopas de España.

"Puedo sentir todos los días la pasión del club, del cuerpo técnico, de los jugadores y de los aficionados. Es increíble. Para mí es especial. Hemos compartido muchos momentos fantásticos en el pasado y tengo hambre de más, quiero lograr más títulos. Gracias a los dirigentes por la confianza. Estoy muy contento", insitió.

Flick valoró que las últimas semanas el equipo ha "jugado muy bien, muy estable", y, ante la marcha de jugadores importantes como el delantero Robert Lewandowski, admitió la necesidad de "cambiar algunas cosas este verano" conjuntamente con el director deportivo, Anderson de Souza 'Deco', del que dijo que está "muy contento de trabajar con él y su equipo".

"Siempre somos optimistas. Intentamos aprender y mejorar todos los días. Quiero que cada entrenamiento sea intenso, de calidad. Quiero que todos en el club estén involucrados, a un equipo unido, también con los aficionados, que todo estemos conectados", añadió.

Mourinho vuelve al Real Madrid para apagar el incendio: su contrato con el club


El técnico alemán firmó su nuevo contrato este lunes en un acto privado en las oficinas del club en el Spotify Camp Nou que contó con la presencia del presidente en funciones, Rafael Yuste, del presidente electo, Joan Laporta, y de Deco, entre otros.

Diferencia de salarios entre Flick y Mourinho

Hansi Flick tiene un salario de aproximadamente $16 millones de dólares ($14 millones de euros) por temporada, cifra alcanzada tras su reciente renovación y extensión de contrato con el FC Barcelona hasta junio de 2028.

El salario proyectado de José Mourinho para su regreso al Real Madrid ronda los $7 millones de euros por temporada, con un acuerdo contractual estipulado para las siguientes tres campañas. Esta cifra contrasta con los aproximadamente $11 millones de euros anuales percibidos por el anterior cuerpo técnico del club, según distintos reportes en España.

Unime ahora al canal
EFE
EFE
Agencia EFE

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias