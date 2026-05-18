Mientras Flick recibe 14 millones tras renovar con Barcelona, este será el salario de Mourinho en el Real Madrid

"En los últimos partidos en el Spotify Camp Nou, el ambiente era fantástico. Es muy especial cómo nos reciben en cada partido. El año que viene lo daremos todo para que ese sueño (la Liga de Campeones) se haga realidad. Nuestro objetivo es ganar más títulos, quizás también la 'Champions'. Iremos a por ello", afirmó.

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, aseguró este lunes, tras renovar su contrato hasta junio de 2028, con otro año más opcional, que la temporada que viene en el club azulgrana lo darán "todo" para intentar que "se haga realidad" el "sueño" de ganar la Liga de Campeones, título que se les resiste desde 2015.

En declaraciones a los medios de comunicación de la entidad, Flick remarcó que "el Barça es más que un club" y señaló que para él es "un placer continuar este viaje", que comenzó con su fichaje en el verano de 2024. Desde entonces, el Barcelona ha ganado cinco de ocho títulos posibles: dos Ligas, una Copa del Rey y dos Supercopas de España.

"Puedo sentir todos los días la pasión del club, del cuerpo técnico, de los jugadores y de los aficionados. Es increíble. Para mí es especial. Hemos compartido muchos momentos fantásticos en el pasado y tengo hambre de más, quiero lograr más títulos. Gracias a los dirigentes por la confianza. Estoy muy contento", insitió.

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Flick valoró que las últimas semanas el equipo ha "jugado muy bien, muy estable", y, ante la marcha de jugadores importantes como el delantero Robert Lewandowski, admitió la necesidad de "cambiar algunas cosas este verano" conjuntamente con el director deportivo, Anderson de Souza 'Deco', del que dijo que está "muy contento de trabajar con él y su equipo".

"Siempre somos optimistas. Intentamos aprender y mejorar todos los días. Quiero que cada entrenamiento sea intenso, de calidad. Quiero que todos en el club estén involucrados, a un equipo unido, también con los aficionados, que todo estemos conectados", añadió.