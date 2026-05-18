Flick renueva con el Barça tras ganar LaLiga: los detalles de su nuevo contrato

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha renovado este lunes su contrato por una temporada más, hasta el 30 de junio de 2028, con la opción de extender el vínculo hasta 2029, según anunció la entidad azulgrana. El técnico alemán firmó su nuevo contrato en un acto privado en las oficinas del club en el Camp Nou, que ha contado con la presencia del presidente en funciones, Rafael Yuste, el presidente electo, Joan Laporta, y el director deportivo, Deco, entre otros.

Flick, de 61 años, ya había expresado durante la temporada su deseo de extender el vínculo con el Barça, que a priori será su última experiencia en los banquillos, y el pasado 12 de mayo confirmó públicamente que el acuerdo con el club estaba cerrado. Tras ganarlo todo con el Bayern Múnich (2019-2021) y dirigir a la selección de Alemania (2021-2023), que no superó la fase de grupos en el Mundial-2022, Flick recaló en el Barcelona en el verano de 2024 para reemplazar al destituido Xavi Hernández, después de una temporada marcada por la inestabilidad y los malos resultados. Sin embargo, la fórmula de Flick cuajó de inmediato en la capital catalana. En su primera temporada, el Barça ganó el triplete nacional y se quedó a las puertas de la final de la Champions League, y en esta segunda campaña ha levantado la Supercopa de España y LaLiga. Cinco títulos de ocho posibles. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE