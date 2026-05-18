Mourinho vuelve al Real Madrid para apagar el incendio: su contrato con el club

José Mourinho vuelve al Real Madrid. A falta del anuncio oficial, el periodista Fabrizio Romano adelantó este lunes el regreso del técnico portugués al banquillo merengue y firmará por dos temporadas. Los rumores de su vueltal al Santiago Bernabéu surgieron desde el fulminante despido de Xabi Alonso el pasado mes de enero, aunque la entidad decidió que Álvaro Arbeloa tomara las riendas del equipo.

Sin embargo, con Arbeloa la situación fue peor y los blancos fueron eliminados de la peor forma de la Copa del Rey, cayeron en la Champions y vieron cómo el Barcelona se coronaba bicampeón de LaLiga. Segundo año sin títulos y el nombre de Mourinho cobraba fuerzas hasta que finalmente ha logrado llegar a un acuerdo con la directiva merengue. "José Mourinho regresa al Real Madrid. Todos los términos han sido acordados verbalmente entre Mourinho y el Real Madrid, esperando firmar todos los documentos. Plan para un contrato inicial de dos años", asegura Romano a través de sus redes sociales. El reconocido periodista también señala que el portugués viajará a la capital española después del último partido que disputará el Madrid esta temporada, el sábado contra el Athletic Club en el Bernabéu. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

La urgencia de la comisión directiva comandada por Florentino Pérez radica en una alarmante crisis institucional y deportiva. El equipo arrastra una severa sequía y no logra levantar un título desde diciembre de 2024, cuando se consagró en la Copa Intercontinental. Además, el plantel actual exhibe fracturas en la convivencia diaria, potenciadas por el reciente y escandaloso cruce en el vestuario entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni.