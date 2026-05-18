Mourinho vuelve al Real Madrid para apagar el incendio: su contrato con el club

José Mourinho vuelve al Real Madrid. A falta del anuncio oficial, el periodista Fabrizio Romano adelantó este lunes el regreso del técnico portugués al banquillo merengue y firmará por dos temporadas.
Los rumores de su vueltal al Santiago Bernabéu surgieron desde el fulminante despido de Xabi Alonso el pasado mes de enero, aunque la entidad decidió que Álvaro Arbeloa tomara las riendas del equipo.
Sin embargo, con Arbeloa la situación fue peor y los blancos fueron eliminados de la peor forma de la Copa del Rey, cayeron en la Champions y vieron cómo el Barcelona se coronaba bicampeón de LaLiga. Segundo año sin títulos y el nombre de Mourinho cobraba fuerzas hasta que finalmente ha logrado llegar a un acuerdo con la directiva merengue.
"José Mourinho regresa al Real Madrid. Todos los términos han sido acordados verbalmente entre Mourinho y el Real Madrid, esperando firmar todos los documentos. Plan para un contrato inicial de dos años", asegura Romano a través de sus redes sociales.
El reconocido periodista también señala que el portugués viajará a la capital española después del último partido que disputará el Madrid esta temporada, el sábado contra el Athletic Club en el Bernabéu.
La urgencia de la comisión directiva comandada por Florentino Pérez radica en una alarmante crisis institucional y deportiva. El equipo arrastra una severa sequía y no logra levantar un título desde diciembre de 2024, cuando se consagró en la Copa Intercontinental.
Además, el plantel actual exhibe fracturas en la convivencia diaria, potenciadas por el reciente y escandaloso cruce en el vestuario entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni.
El principal objetivo que tendrá Mourinho en su segundo ciclo será la reconstrucción de un equipo golpeado anímicamente. La directiva apuesta por su conocido liderazgo para administrar grandes egos y talentos. .
En su primer paso por el club, entre 2010 y 2013, Mourinho dirigió tres temporadas completas. Durante ese período logró 128 triunfos en 178 partidos disputados. Bajo su mando, la entidad rompió la hegemonía del Barcelona y obtuvo tres coronas locales: una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.