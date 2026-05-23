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Así quedó el Pichichi de LaLiga: Mbappé marcó y el que hizo 23 goles terminó en segunda

A falta del partido de este domingo entre el Villarreal y el Atlético de Madrid, Kylian Mbappé aseguró su liderato de la tabla de goleadores.

23 de mayo de 2026 a las 15:36
Así quedó el Pichichi de LaLiga: Mbappé marcó y el que hizo 23 goles terminó en segunda
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A falta del partido de este domingo entre el Villarreal y el Atlético de Madrid, Kylian Mbappé aseguró su liderato de la tabla de goleadores.
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- Con 7 goles: Griezmann (FRA) (Atlético de Madrid); Dani Olmo (Barcelona); Álvaro Rodríguez (URU) (Elche); Pere Milla (Espanyol); Iván Romero y Etta Eyong (CMR) (1 con el Villarreal) (Levante); (Levante); Samu Costa (POR) (Mallorca); Pépé (CIV) (Villarreal).
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- Con 8 goles: Julián Álvarez (ARG) (2p) (Atlético de Madrid); Rashford (ING) (Barcelona); Antony (BRA) y Fornals (Betis); Rafa Mir (1p) (Elche); Kike García (1p) (Espanyol); Guedes (POR) (Real Sociedad)
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- Con 9 goles: Jutglá (Celta); André Silva (POR) (2p) (Elche); Vanat (UKR) (2p) (Girona); Viñas (1p) (Oviedo); Oskarsson (ISL) (Real Sociedad).
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- Con 10 goles: Guruzeta (1p) (Athletic); Ez Abde (MAR) (Betis); De Frutos (Rayo Vallecano); Akor Adams (NGR) (2p) (Sevilla); Hugo Duro (1p) (Valencia); Moleiro y Gerard Moreno (2p) (Villarreal).
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- Con 11 goles: Lucas Boyé (ARG) (3p) (Alavés); 'Cucho' Hernández (COL) (1p) (Betis); Espí (Levante).
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- Con 12 goles: Mikautadze (GEO) (Villarreal).
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- Con 13 goles: Sorloth (NOR) (Atlético de Madrid); Raphinha (BRA) (3p) (Barcelona)
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- Con 15 goles: Ferran Torres (Barcelona); Oyarzabal (6p) (Real Sociedad)
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- Con 16 goles: Lamine Yamal (1p) (Barcelona); Vinicius (BRA)(3p) (Real Madrid)
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- Con 23 goles: Muriqi (KOS) (4p) (Mallorca) finaliza segundo, pero con el descenso a LaLiga Hypermotion.
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- Con 25 goles: Mbappé (FRA) (8p) (Real Madrid).
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Su derechazo en el minuto 51 del duelo contra el Athletic Club reforzó su condición, sin posibilidades reales para que nadie altere ya su condición de mejor anotador del curso.
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Es el segundo Pichichi seguido que gana Kylian Mbappé en la Liga Española.
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