Así quedó el Pichichi de LaLiga: Mbappé marcó y el que hizo 23 goles terminó en segunda

A falta del partido de este domingo entre el Villarreal y el Atlético de Madrid, Kylian Mbappé aseguró su liderato de la tabla de goleadores.
- Con 7 goles: Griezmann (FRA) (Atlético de Madrid); Dani Olmo (Barcelona); Álvaro Rodríguez (URU) (Elche); Pere Milla (Espanyol); Iván Romero y Etta Eyong (CMR) (1 con el Villarreal) (Levante); (Levante); Samu Costa (POR) (Mallorca); Pépé (CIV) (Villarreal).
- Con 8 goles: Julián Álvarez (ARG) (2p) (Atlético de Madrid); Rashford (ING) (Barcelona); Antony (BRA) y Fornals (Betis); Rafa Mir (1p) (Elche); Kike García (1p) (Espanyol); Guedes (POR) (Real Sociedad)
- Con 9 goles: Jutglá (Celta); André Silva (POR) (2p) (Elche); Vanat (UKR) (2p) (Girona); Viñas (1p) (Oviedo); Oskarsson (ISL) (Real Sociedad).
- Con 10 goles: Guruzeta (1p) (Athletic); Ez Abde (MAR) (Betis); De Frutos (Rayo Vallecano); Akor Adams (NGR) (2p) (Sevilla); Hugo Duro (1p) (Valencia); Moleiro y Gerard Moreno (2p) (Villarreal).
- Con 11 goles: Lucas Boyé (ARG) (3p) (Alavés); 'Cucho' Hernández (COL) (1p) (Betis); Espí (Levante).
- Con 12 goles: Mikautadze (GEO) (Villarreal).
- Con 13 goles: Sorloth (NOR) (Atlético de Madrid); Raphinha (BRA) (3p) (Barcelona)
- Con 15 goles: Ferran Torres (Barcelona); Oyarzabal (6p) (Real Sociedad)
- Con 16 goles: Lamine Yamal (1p) (Barcelona); Vinicius (BRA)(3p) (Real Madrid)
- Con 23 goles: Muriqi (KOS) (4p) (Mallorca) finaliza segundo, pero con el descenso a LaLiga Hypermotion.
- Con 25 goles: Mbappé (FRA) (8p) (Real Madrid).
Su derechazo en el minuto 51 del duelo contra el Athletic Club reforzó su condición, sin posibilidades reales para que nadie altere ya su condición de mejor anotador del curso.
Es el segundo Pichichi seguido que gana Kylian Mbappé en la Liga Española.