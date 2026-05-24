Griezmann se fue del Atlético sufriendo una paliza: así acabó la tabla en LaLiga

El Villarreal cerró la temporada con una espectacular goleada ante el Atlético de Madrid por 5-1 que le permite asegurar la tercera plaza y despedir con todos los honores a su entrenador, Marcelino García Toral, y a dos jugadores históricos como Dani Parejo, autor de un gol, y Alfonso Pedraza. Tras un inicio equilibrado, el primer tanto, anotado de penal por Parejo a la media hora de juego, desató al Villarreal, que explotó todo su potencial al contragolpe en el tramo final de la primera parte ante un rival frágil que, pese a acumular posesión del balón, tuvo poca pegada en el adiós de Antoine Griezmann.

El encuentro arrancó con un ritmo trepidante por parte de ambos equipos, que confirmaron con su puesta en escena su deseo de atrapar la tercera plaza. Amagó primero el Atlético con una presión alta y varias llegadas, aunque sin remate, contra un Villarreal que no se sintió incómodo sin balón y que explotó la velocidad de Pépé para llegar al área rival. El dominio del balón fue del Atlético, pero el peligro siempre del Villarreal, que aprovechó cualquier robo para articular su transición y lanzar a sus delanteros contra la línea defensiva madrileña. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Mikautadze, tras una gran acción personal, rozó el primer gol, como también Álex Baena, cuyo disparo salió excesivamente cruzado.

En plena fase de equilibrio, un balón a la espalda de la defensa del Atlético fue aprovechado por Pépé, que fue derribado por Musso. Parejo, en el partido de su adiós, ejecutó la pena máxima para adelantar al cuadro amarillol. El Atlético siguió acumulando aproximaciones, pero sin una referencia ofensiva que transformara el dominio en ocasiones. El Villarreal, con ventaja, entró en su escenario favorito. Dio un paso atrás para explotar aún más su contragolpe. Pedraza, tras deshacerse de Llorente, regaló el segundo tanto a Ayoze, apenas cuatro minutos después del primer gol. Griezmann intentó levantar al Atlético, superado en el centro del campo y en defensa, con un remate que salvó Tenas, pero instantes después el Villarreal aprovechó las facilidades de la zaga madrileña para volver a golpear.

Ahora fue Ayoze el que, tras romper en velocidad, regaló el gol a Mikautadze. Pubill, con un remate de cabeza tras un saque de esquina, pareció devolver al Atlético al partido, pero fue un espejismo. Ya en el último minuto del primer acto, el Villarreal tejió su mejor jugada de ataque, culminada con un espectacular disparo de Gueye a la escuadra para redondear la exhibición de su equipo. Simeone reaccionó tras el descanso con un triple cambio con el que reestructuró su defensa con Ruggeri y Puric y afianzó el ataque con Sorloth. El Atlético intentó engancharse al partido con un gol en los primeros minutos, pero el equipo de Marcelino no se atrincheró y, en la primera ocasión que tuvo, volvió a marcar por medio de Ayoze, que batió a Musso con un gran golpeo con el empeine tras asistencia de Pépé.

El encuentro, visto para sentencia a más de media hora del final, decayó. Simeone aprovechó la situación para dar minutos a varios canteranos, mientras Marcelino rindió tributo a Parejo y Pedraza con sus sustituciones. El Atlético, más por obligación que por convicción, siguió llevando el peso del juego y rondando el gol por medio de Sorloth ante un Villarreal ya saciado que se limitó a dejar pasar el tiempo para celebrar con su afición una temporada histórica.