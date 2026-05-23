El desgarrador adiós de Carvajal: "He vivido la cara amarga de este deporte"

Un Carvajal que empezó su discurso en el centro del campo tras el partido agradeciendo al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, su cariño y confianza.

Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, se despidió este sábado del conjunto blanco y, tras su último partido, realizó un discurso de despedida en el que señaló que, con su marcha, se pone fin “a una era maravillosa” en la que se consiguieron seis Ligas de Campeones en diez años.

“No es un momento fácil para mí. Estoy muy emocionado por esta gran despedida. Quiero dar las gracias a nuestro presidente, don Florentino. Él fue el que me trajo de vuelta desde Alemania. He crecido con él, hemos ganado muchísimas ‘Champions’ juntos pero si me tengo que quedar con algo es que 24 horas después de una grave lesión de rodilla me amplió el contrato. Gracias de todo corazón”, señaló.

“Quiero dar las gracias a todos mis compañeros. Los actuales y los del pasado. No hemos tenido dos temporadas fáciles, pero estoy seguro de que volveremos a ganar. Esto es el Real Madrid y hay que levantarse, como dice nuestra historia”, continuó.

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“Quiero agradecer a mis padres y a mi hermana, por hacer ese esfuerzo tan grande cuando era niño. Por llevarme a entrenar, por ir a los partidos con frío, lluvia y nieve. Habéis puesto todo de vuestra parte para que mi sueño se hiciera realidad. Y también a mi mujer a mis hijos”, añadió.

El adiós de un futbolista que en 13 temporadas ha logrado 27 títulos con el Real Madrid, incluidas seis ‘Champions’, algo que solo Paco Gento, Luka Modrić, Nacho Fernández y Toni Kroos han alcanzado.

“No puedo dejar de recordar esta época dorada que hemos vivido. Con mi salida hoy ponemos fin a una era maravillosa, una era de cuatro ‘Champions’ en cinco años, aquella décima, tres ‘Champions’ consecutivas...”, recordó.

Y también rememoró los peores momentos, con la grave lesión de rodilla sufrida en 2024 y que ha lastrado sus dos últimas temporadas en el Real Madrid.