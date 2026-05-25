¡El campeón que por fin vuelve a la Liga Española después de ocho años!

El Deportivo de La Coruña, uno de los nueve clubes españoles que a lo largo de su historia ha sido campeón de Primera División, celebró este domingo su regreso a la máxima categoría, ocho después de aquella dura derrota ante el Barcelona en Riazor. A falta de una fecha para el cierre de la Segunda División española, el Dépor derrotó por 0-2 al Valladolid en el Estadio José Zorrilla con un doblete del joven delantero camerunés, Bil Nsongo. y con esto por fin sale del 'infierno' y vuela a lo más alto del fútbol español.

Cabe recordar que el 29 de abril de 2018, el Deportivo cerró su última etapa en Primera, categoría a la que estuvo a punto de regresar un año después, pero dilapidó un 2-0 en la final del playoff por el ascenso que acabó celebrando el Mallorca en Son Moix. El golpe fue brutal para el deportivismo, pero nada comparable a lo sucedido el curso siguiente, cuando se consumó su descenso a la tercera categoría del fútbol español, en la que no competía desde la temporada 1980-81. El 20 de julio de 2020 será una fecha que la afición blanquiazul no olvidará jamás. Su equipo descendía a la desaparecida Segunda División B sin jugar su partido con el Fuenlabrada por los casos de COVID-19 del equipo madrileño. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Fue la temporada de la pandemia, el inicio de una larga travesía por la tercera categoría, de la que salió en mayo de 2024 gracias a un gol de Lucas Pérez, quien había renunciado a seguir en Primera, con el Cádiz, para liderar el regreso del club de su ciudad al fútbol profesional. Con el respaldo económico del empresario Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca (principal acreedor del club) y máximo accionista, el Dépor consiguió configurar una plantilla de muchos quilates, con jugadores jóvenes pero de una enorme progresión como Mario Soriano, Yeremay Hernández, David Mella, Alti o Bil Nsongo, y otros con un largo recorrido como Ximo Navarro, Álvaro Ferllo, Stoichkov, Quagliata o Zakaria. El empresario prometió devolver al Dépor a la élite cuando en octubre de 2024 asumió la presidencia. No lo consiguió la pasada campaña, en la que el equipo ni tan siquiera llegó a disputar el playoff, pero en el presente curso, bajo la dirección de Antonio Hidalgo, exhibió una notable regularidad.