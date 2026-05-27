Vini lo revela todo: su relación con Mbappé, tema Yamal y renovación con Real Madrid

"Nunca me he imaginado fuera del Real Madrid. Disfruto mucho cada momento que paso aquí, porque es el club de mis sueños. Siempre soñé con jugar aquí y poder hacerlo durante tanto tiempo. Ahora soy uno de los capitanes del equipo. A pesar de ser tan joven, es algo importante que ocurre pocas veces en la historia. Así que disfruto cada momento. Quiero seguir aquí toda mi vida, pero tampoco tengo prisa por renovar mi contrato", insistió.

"No tengo prisa por renovar mi contrato. Tengo hasta 2027. Así que hasta 2027 tenemos mucho que discutir con el Madrid, y el Madrid tiene mucho que discutir con nosotros. El Madrid está tranquilo, yo estoy tranquilo. El presidente confía en mí y yo confío en él. Y eso es todo, solo hay que esperar y vivir cada día, cada momento, y disfrutar del mejor club del mundo", aseguró.

Tras una campaña difícil en el Real Madrid marcada por altibajos dentro y fuera del campo, Vinicius habló con 'Caze TV' sobre su presente, su relación con el club y compañeros, y su futuro inmediato en la entidad blanca.

Sobre las críticas recibidas en la temporada, Vinicius recordó cómo fue superando las dudas sobre su rendimiento y valor: "cuando llegué al Madrid todo el mundo decía que no iba a jugar, luego que no iba a marcar un gol, después que no iba a ganar, y al final siempre fui superando todas las críticas. Decían que era caro por costar 45 millones y al final fui barato por todo lo que he logrado. El presidente y los aficionados me adoran".

Acerca de su vínculo con Kylian Mbappé, el brasileño destacó la buena relación personal y la ambición compartida: "siempre he tenido una buena relación con Mbappé, también fuera del campo. Siempre le enviaba muchos mensajes para que viniera al Madrid. Todavía no hemos podido jugar bien, como queremos, y ganar títulos, pero podremos revertir esa situación. Es una buena persona, él siempre me defiende en entrevistas o dentro del campo, como contra el Benfica. Yo también le defendería a él. Es un jugador legendario que va a marcar una época en el Madrid".

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También habló de compañeros jóvenes y leyendas: "Endrick me estaba sacando de quicio. Me escribía todos los días diciendo que estaba nervioso, le dije que se calmara, que todo iba a salir bien. Lo logró. Un Mundial a los 19 no es para cualquiera. Incluso vino aquí después y dijo que teníamos que celebrar". Sobre Lamine Yamal: "Lamine es uno de esos jugadores por los que la gente paga para ver jugar. Es un gran jugador y es muy difícil jugar contra él. Estoy seguro de que él también admira a los jugadores del Madrid".

Y sobre Neymar concluyó: "es nuestro ídolo. Siempre le he tenido un cariño enorme, y él siempre me defendió mucho también. Después de cada convocatoria, Neymar me decía: 'maldita sea, Ancelotti no me llevó de nuevo, estoy realmente triste'. Pero siempre le decía que el viejo confiaba en él y que cuando llegara el momento de, él llevaría a Ney. Nos apoyó mucho cuando llegamos. Siempre nos dio mucha moral. Poder jugar con él de nuevo va a ser un honor. Y, si Dios quiere, que sea el último baile maravilloso".