Sorpresa en el primer lugar: ¿Quién es el jugador más caro del Arsenal y PSG?

Sólo el Real Madrid, con 1,34 mil millones de euros, y el Manchester City, con 1,31 mil millones, según las cifras de la web especializada ‘Transfermarkt’, superan el valor de mercado de las plantillas de Arsenal y París Saint Germain, enfrentadas en una final de la Liga de Campeones de 2.321 millones. De los 1.209 del conjunto londinense, dirigido por Mikel Arteta, a los 1.112 del equipo francés y vigente campeón de Europa, entrenado por Luis Enrique Martínez, circulan dos nóminas de futbolistas imponentes, prácticamente inigualables en el fútbol mundial, de las que sólo una levantará el trofeo este sábado en el Puskas Arena de Budapest.

Casi a la altura están ambos equipos en ese sentido, como también sus individualidades, encabezadas por los 120 millones de euros de Declan Rice y Bukayo Saka, ambos del Arsenal, pero seguidos por los 110 de los centrocampistas del París Saint-Germain Vitinha y Joao Neves y los 100 del atacante y Balón de Oro Ousmane Dembele. Son los cinco jugadores de la final de este sábado que sobrepasan los 100 millones de euros, pero hay otros 18 futbolistas entre ambos conjuntos entre 50 y 100 millones. Once son del Arsenal (90 de William Saliba, 80 de Martín Zubimendi, 75 de Gabriel Magalhaes, 70 de Jurrien Timber, 65 de Martin Odegaard y Viktor Gyokeres, 60 de Eberechi Eze y 50 de Kai Havertz, Noni Madueke, Piero Hincapié y Riccardo Calafiori) y siete del PSG: Kvicha Kvaratskhelia (90), Desiré Doué (90), Achraf Hakimi (80), Nuno Mendes (75), Willian Pacho (70), Bradley Barcola (70) y Warren Zaire-Emery (60). No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

- Los valores de mercado del Arsenal y del París Saint-Germain, según 'Tranfermarkt':