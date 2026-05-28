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PSG vs Arsenal: horario insual y dónde ver la Final de Champions League 2026

PSG vs Arsenal: horario insual y dónde ver la Final de Champions League 2026

PSG y Arsenal se miden en la final de la Champions League.
28 de mayo de 2026 a las 13:15

orneo de clubes más importante del mundo llega a su fin. El Paris Saint-Germain y el Arsenal se verán las caras en un partido que promete paralizar al planeta fútbol. Con planteles llenos de estrellas y un gran juego colectivo, ambos equipos buscan levantar la ansiada "Orejona" justo antes del arranque del Mundial 2026.

¿Cuándo y a qué hora es la final de la Champions League 2026?


El partido se jugará este sábado 30 de mayo en el espectacular Puskás Arena de Hungría. Para México y Centroamérica, el silbatazo inicial será a las 10:00 a.m., un horario perfecto para armar el desayuno futbolero.

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¿Dónde ver en vivo el PSG vs. Arsenal desde México?


Las opciones para ver el juego son muchas, tanto en televisión como en plataformas de streaming:

Televisión de paga: Podrás sintonizarlo a través de las pantallas de ESPN y TNT.

Streaming: Se transmitirá en vivo por Disney+, Max (antes HBO Max) y FOX One (con suscripción).

¿Cuáles son las posibles alineaciones para la final?


Los técnicos no se guardarán nada. Estos son los once jugadores que se perfilan para arrancar el partido:

PSG: Safonov; Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

Arsenal: David Raya; Cristhian Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhaes, Calafiori, Lewis-Skelly; Declan Rice, Martin Odegaard; Bukayo Saka, Leandro Trossard y Viktor Gyökeres.

¿Cómo llegan ambos equipos a este partido definitivo?


El PSG llega con la motivación a tope. El conjunto francés logró dejar atrás la época de las individualidades para convertirse en un equipo unido, sólido y sumamente peligroso que ahora busca el bicampeonato.

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Por otro lado, el Arsenal ha sido uno de los clubes más estables y regulares de toda Europa. Con una mezcla perfecta entre jóvenes talentos y hombres de experiencia, los "Gunners" quieren romper la sequía y ganar su primera Champions League en décadas.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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