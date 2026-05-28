PSG vs Arsenal: horario insual y dónde ver la Final de Champions League 2026

orneo de clubes más importante del mundo llega a su fin. El Paris Saint-Germain y el Arsenal se verán las caras en un partido que promete paralizar al planeta fútbol. Con planteles llenos de estrellas y un gran juego colectivo, ambos equipos buscan levantar la ansiada "Orejona" justo antes del arranque del Mundial 2026.

¿Cuándo y a qué hora es la final de la Champions League 2026?

El partido se jugará este sábado 30 de mayo en el espectacular Puskás Arena de Hungría. Para México y Centroamérica, el silbatazo inicial será a las 10:00 a.m. , un horario perfecto para armar el desayuno futbolero.



Las opciones para ver el juego son muchas, tanto en televisión como en plataformas de streaming:

Televisión de paga: Podrás sintonizarlo a través de las pantallas de ESPN y TNT.

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Streaming: Se transmitirá en vivo por Disney+, Max (antes HBO Max) y FOX One (con suscripción).