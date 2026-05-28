PSG vs Arsenal: horario insual y dónde ver la Final de Champions League 2026

orneo de clubes más importante del mundo llega a su fin. El Paris Saint-Germain y el Arsenal se verán las caras en un partido que promete paralizar al planeta fútbol. Con planteles llenos de estrellas y un gran juego colectivo, ambos equipos buscan levantar la ansiada "Orejona" justo antes del arranque del Mundial 2026.
¿Cuándo y a qué hora es la final de la Champions League 2026?
El partido se jugará este sábado 30 de mayo en el espectacular Puskás Arena de Hungría. Para México y Centroamérica, el silbatazo inicial será a las 10:00 a.m., un horario perfecto para armar el desayuno futbolero.
¿Dónde ver en vivo el PSG vs. Arsenal desde México?
Las opciones para ver el juego son muchas, tanto en televisión como en plataformas de streaming:
Televisión de paga: Podrás sintonizarlo a través de las pantallas de ESPN y TNT.
Streaming: Se transmitirá en vivo por Disney+, Max (antes HBO Max) y FOX One (con suscripción).
¿Cuáles son las posibles alineaciones para la final?
Los técnicos no se guardarán nada. Estos son los once jugadores que se perfilan para arrancar el partido:
PSG: Safonov; Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.
Arsenal: David Raya; Cristhian Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhaes, Calafiori, Lewis-Skelly; Declan Rice, Martin Odegaard; Bukayo Saka, Leandro Trossard y Viktor Gyökeres.
¿Cómo llegan ambos equipos a este partido definitivo?
El PSG llega con la motivación a tope. El conjunto francés logró dejar atrás la época de las individualidades para convertirse en un equipo unido, sólido y sumamente peligroso que ahora busca el bicampeonato.
Por otro lado, el Arsenal ha sido uno de los clubes más estables y regulares de toda Europa. Con una mezcla perfecta entre jóvenes talentos y hombres de experiencia, los "Gunners" quieren romper la sequía y ganar su primera Champions League en décadas.