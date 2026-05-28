Se filtra quién se queda con la 10 de Brasil y Vinícius no se lo puede creer

El delantero del Santos fue incluido por sorpresa en la lista del técnico Carlo Ancelotti, aunque ha llegado a la concentración de la 'Seleção' con una lesión de grado II en el gemelo derecho que le mantendrá de baja entre dos y tres semanas.

Neymar llevará el dorsal 10 de la selección de Brasil en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que comienza el 11 de junio, según adelantó a EFE una fuente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Con todo, Neymar continuará con la Canarinha en Teresópolis, en la sierra de Río de Janeiro, donde seguirá un "tratamiento intensivo" con el objetivo de llegar a tiempo al debut contra Marruecos, el próximo 13 de junio, en Nueva Jersey.

El exjugador del FC Barcelona es duda para ese primer encuentro del Grupo C y seguro se perderá los dos amistosos previos ante Panamá, el domingo en Río, y Egipto, el próximo 6 de junio en Cleveland (Estados Unidos).

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Ancelotti tiene hasta el 12 de junio, un día antes de su debut mundialista, para realizar cambios en la lista de 26 jugadores.

No obstante, el médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar, dijo este jueves que espera que el máximo goleador histórico del combinado 'verdeamarelo' reciba el alta "en dos o tres semanas" y pueda estar disponible en la fase de grupos de la competición.

De esta forma, si no es desconvocado, Neymar llevará el 10 en la Copa del Mundo, su dorsal habitual con Brasil y que vistió Rodrygo, Raphinha y más recientemente Vinícius Júnior durante el largo periodo que ha estado fuera del equipo nacional.