Brasil tiembla por Neymar: el anuncio tras unirse a la selección en helicóptero

Neymar se perdió este miércoles el primer entrenamiento con la selección brasileña y acudió a una clínica de Teresópolis, donde está concentrado el equipo, para someterse a exámenes complementarios, informó la CBF. El delantero del Santos, uno de los 26 elegidos por el técnico Carlo Ancelotti para el Mundial 2026, llegó en helicóptero al cuartel general del combinado nacional, en la sierra de Río de Janeiro, junto a la mayoría de sus compañeros.

El primer entrenamiento del combinado de la 'Canarinha' tuvo lugar la tarde de este miércoles, pero Neymar se ausentó del mismo, según informó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en una nota. De hecho, el del dorsal 10 fue "trasladado a una clínica de la ciudad para someterse a exámenes complementarios", añadió la entidad, que no ofreció más detalles sobre el estado de salud del jugador. La CBF aclaró que "no divulgará ninguna otra información hasta que finalicen las evaluaciones por parte del equipo médico de la selección brasileña". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Del exjugador del Barcelona y del PSG ya se sabía que se estaba recuperando de un edema en la región del gemelo que sufrió el pasado 17 de mayo durante un partido del Brasileirão.

El Departamento Médico del Santos informó pocos días después a la prensa local que Neymar tenía "una pequeña lesión en la pantorrilla", pero que llegaría en perfectas condiciones al inicio de la concentración con Brasil, en Teresópolis. Desde entonces, los medios brasileños han especulado sobre el alcance de esta nueva lesión del atacante, que no juega con la absoluta desde que se lesionó de gravedad en la rodilla en octubre de 2023.