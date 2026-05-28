El FC Barcelona llevará sus campamentos oficiales a San Pedro Sula y Tegucigalpa

El Barça Academy Camp regresará a Honduras durante el verano de 2026 y lo hará con una edición histórica, ya que por primera vez se desarrollará en dos ciudades del país: San Pedro Sula y Tegucigalpa. El evento brindará a niños y jóvenes entre 5 y 16 años la posibilidad de entrenar bajo la metodología oficial del FC Barcelona. La sede en San Pedro Sula será el Colegio Happy Days and Freedom, donde las actividades se llevarán a cabo del 29 de junio al 3 de julio de 2026. Los participantes podrán elegir entre jornada matutina de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía o jornada vespertina de 3:00 de la tarde a 6:00 de la noche.

Por su parte, en Tegucigalpa el campamento se realizará en DelCampo School del 6 al 10 de julio de 2026. En la capital, los entrenamientos estarán divididos en horario matutino de 8:30 a.m. a 11:30 a.m. y horario vespertino de 1:30 p.m. a 4:30 p.m., manteniendo abierta la participación para niños y adolescentes de ambas ciudades. El campamento ofrecerá una experiencia completamente inspirada en el modelo Barça, ya que los entrenamientos serán dirigidos por técnicos certificados del club catalán que viajarán especialmente a Honduras. Además, cada jugador inscrito recibirá un kit oficial Barça Academy de la marca Nike, combinando formación deportiva con los valores y filosofía del FC Barcelona.

Entre los atractivos más importantes del evento destacan las oportunidades internacionales para los participantes, quienes podrán ser seleccionados para disputar la Copa Las Américas en República Dominicana, la Barça World Cup en Barcelona o formar parte de clínicas de entrenamiento en la Ciudad Deportiva del club azulgrana. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Esta será la segunda ocasión consecutiva en la que el Barça Academy Camp se desarrolla en Honduras, luego del exitoso debut en 2025 en San Pedro Sula. Los organizadores destacaron el talento mostrado por los futbolistas hondureños el año anterior y confirmaron que las inscripciones ya están habilitadas, recordando que los cupos son limitados.