Luis Enrique recuerda al Madrid tras ganar la Champions: "Estos jugadores..."

El asturiano se acordó del Real Madrid y desvela el 'truco' para tener una de las mejores plantillas del mundo. Según cuenta, sus futbolistas no paran de entrenar y a veces no puede detenerlos. "Estos jugadores son diferentes", apunta.

Luis Enrique ya se reconfirmó como el mejor entrenador de la historia del PSG . El español se coronó bicampeón de la Champions League y lo hizo con un equipo al que no paró de elogiar en la rueda de prensa tras finalizar el partido con triunfo sobre el Arsenal en Budapest.

Triunfo sobre Arsenal en la final

"Ha costado mucho, son un equipo muy competitivo, que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada, han empezado con algo de fortuna, han marcado el primer gol y ha costado Dios y ayuda, pero en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando".

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"Perdí la de Marruecos con España y me mataron por eso. Depende de la calidad de los jugadores y los porteros. No cambia una tanda de penales la actuación del Arsenal ni la nuestra".

Plan de juego

"Cuando juegas contra el Arsenal si intentas ir por el centro estas muerto, hemos ido demasiado por la frustración de encajar el gol, hemos conseguido aparecer más en el segundo tiempo. Estos partidos los controla el que va perdiendo y nosotros estamos acostumbrados a jugar contra equipos replegados, frustra mucho jugar así pero merecimos ganar la final, también lo hubiera merecido el Arsenal, esta temporada hemos hecho algo notable".

Bicampeón de Europa

"Esto como sólo se lo he visto hacer al Madrid no tengo ni idea de cómo va. La primera fue histórica, la segunda lo va a ser más, el PSG necesitaba meterse en el grupo de los mejores equipos, ahora estamos ahí y no queremos bajarnos, con una forma de jugar que le gusta a la gente".