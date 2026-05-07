Centroamérica

Diego Vázquez sigue sorprendiendo y logra dos objetivos internacionales fuera de Honduras

El técnico de Motagua y de la Selección de Honduras está a un paso del título.

  • Diego Vázquez sigue sorprendiendo y logra dos objetivos internacionales fuera de Honduras

    Diego Vázquez ha encajado en su primera experiencia en Nicaragua donde dirige al Real Estelí. Fotos cortesía Real Estelí.
2026-05-07

El entrenador argentino nacionalizado hondureño Diego Vázquez sigue dejando huella en el fútbol centroamericano y ahora disputará su primera final en Nicaragua.

Luego del empate 0-0 en el partido de ida de las semifinales, el equipo dirigido por Vázquez logró imponerse 3-1 sobre Jalapa en la vuelta, resultado que le permitió avanzar a la gran final del campeonato pinolero.

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Con Diego en el banquillo, su club finalizó en la segunda posición de la tabla con 37 unidades, firmando una campaña sólida que hoy los tiene peleando por el título.

El rival en la serie definitiva será el histórico Cacique Diriangén, en una final que desde ya tiene pronósticos reservados por el nivel mostrado por ambos equipos durante el torneo.

Además del pase a la final, Diego Vázquez también aseguró la clasificación a la Copa Centroamericana 2026 como el segundo representante de Nicaragua. Podría enfrentarse al Motagua y Olimpia en la competencia.

El técnico, recordado por sus exitosas etapas en el fútbol hondureño, intentará ahora sumar un nuevo título internacional a su trayectoria, esta vez en territorio nicaragüense.

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
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