Diego Vázquez vuelve a tener un encontronazo con periodista: "No me podés decir nada..."

Diego Martín Vázquez sigue haciendo un gran trabajo en Nicaragua con el Real Estelí. El miércoles pasado concretó su pase a la final tras vencer 3-1 en el global a Jalapa. Este resultado fue suficiente para que el ex entrenador del Motagua avance a la gran final del campeonato pinolero donde se medirá al Cacique Diriangén. Además del pase a la final, Diego Vázquez también aseguró la clasificación a la Copa Centroamericana 2026 como el segundo representante de Nicaragua. Podría enfrentarse al Motagua y Olimpia en la competencia.

Sin embargo, en las últimas horas ha circulado en redes sociales un vídeo polémico de Diego Vázquez con un periodista nicaragüense que le critica su forma de jugar. El periodista Eddy Centeno de Visión Deportiva NIC le lanzó una pregunta que no le gustó mucho a "La Barbie".

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Eddy Centeno no se quedó callado y dijo: “Sí pusieron en riesgo por momentos. No terminó sufriendo porque la última jugada es Jalapa la del balón. Se salvó de milagro”. Vázquez se molestó, pero dio su respuesta final de la manera más tranquila. “Mucho respeto tu opinión. Nosotros los técnicos analizamos los 180 minutos. Si van a analizar los 90 de hoy, revisen todas las situaciones que tuvo Estelí y quizás las que tuvo Jalapa. Y ganamos la eliminatoria 3-1. ¿Está bien? Bueno, y ojo, acepto tu criterio”.

OTRA POLÉMICA CON PERIODISTA

Cuando Diego Vázquez era entrenador del Motagua tuvo una fuerte discusión con el periodista de Diario Diez Gustavo durante una conferencia de prensa en agosto de 2024, tras una derrota del equipo azul ante Real España. Roca consultó a Vázquez sobre qué medidas tomaría el cuerpo técnico para mejorar el funcionamiento ofensivo y la generación de juego del equipo, mencionando el bajo rendimiento de algunos delanteros.La reacción: Vázquez se molestó visiblemente, calificó al periodista de "mala leche" y afirmó que "no sabía nada de fútbol", cuestionando incluso si Roca alguna vez había jugado o "transpirado" en una cancha.