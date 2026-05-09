Diego Vázquez vuelve a tener un encontronazo con periodista: "No me podés decir nada..."

Eddy Centeno no se quedó callado y dijo: “Sí pusieron en riesgo por momentos. No terminó sufriendo porque la última jugada es Jalapa la del balón. Se salvó de milagro”.Vázquez se molestó, pero dio su respuesta final de la manera más tranquila. “Mucho respeto tu opinión. Nosotros los técnicos analizamos los 180 minutos. Si van a analizar los 90 de hoy, revisen todas las situaciones que tuvo Estelí y quizás las que tuvo Jalapa. Y ganamos la eliminatoria 3-1. ¿Está bien? Bueno, y ojo, acepto tu criterio”.