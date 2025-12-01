La reacción de Salvador Nasralla tras los resultados del CNE sobre Nasry Asfura en las Elecciones Honduras 2025

El primer informe del Consejo Nacional Electoral (CNE) dejó resultados preliminares que indican un panorama ajustado en la contienda presidencial entre el Partido Nacional y el Partido Liberal. Sin embargo, Salvador Nasralla, confía en que las actas que faltan por ingresar, cambiarán el escenario. "Nosotros vamos a ganar probablemente con unos 200 mil votos al Partido Nacional una vez que estén contabilizadas todas las actas a nivel presidencial", afirmó Nasralla.

Según el candidato liberalista, "ese 1% que tiene adelante Tito Asfura va a cambiar" a su favor, según su convicción. "Nosotros tenemos cinco puntos arriba del Partido Nacional; hay que considerar que en este corte no hay ninguna acta de Comayagua, casi todas las de Cortés, que son zonas urbanas donde ganamos, no han sido contabilizadas todavía", agregó Nasralla, remarcando que faltan las actas de otros departamentos del país.

Nasralla se acerca a menos de 5,000 votos a Tito Asfura

La última actualización de resultados electorales a nivel presidencial (5:45:a. m.) continuaba dándole ventaja a Nasry "Tito" Asfura (Partido Nacional) sobre Salvador Nasralla (Partido Liberal) y Rixi Moncada (Partido Libre). Sin embargo, la diferencia se acortó hasta quedar a 4,176 de distancia entre los primeros dos candidatos. A medianoche la ventaja se extendía hasta 30,000 votos. Asfura sigue en primer lugar con 40.00% de los votos y Nasralla en segundo con el 39.78%. 735,703 y 731,527 votos respectivamente.

La última actualización del CNE dejaba en 55.87% el total de las actas procesadas. Es decir, 10,701 de 19,152 totales. En tercer lugar está la oficialista Rixi Moncada, con 352,836 votos, que representan el 19.18%.





Asfura, el candidato apoyado por Trump, vs Nasralla

Las elecciones hondureñas estuvieron marcadas in extremis por el sorpresivo apoyo del mandatario estadounidense, Donald Trump, al aspirante presidencial Asfura, un político de origen palestino con breve recorrido por la administración pública. Además de solicitar el voto para el candidato presidencial, Trump prometió que si ganaba "habrá mucho apoyo" para ese país centroamericano azotado por la pobreza y oleadas migratorias de sus nacionales hacia el norte, al considerarlo como el "único verdadero amigo de la libertad en Honduras". Con Asfura, Trump también afirmó que ve la posibilidad de "trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas" y enfrentar al mandatario venezolano, Nicolás Maduro. Ese apoyo de Washington, a escasos días de las elecciones, llegó de la mano de un futuro indulto al expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado por narcotráfico en Estados Unidos y de la misma formación política que Asfura.