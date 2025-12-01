La reacción de Salvador Nasralla tras los resultados del CNE sobre Nasry Asfura en las Elecciones Honduras 2025

La última actualización de resultados electorales a nivel presidencial (5:45:a. m.) continuaba dándole ventaja a Nasry "Tito" Asfura (Partido Nacional) sobre Salvador Nasralla (Partido Liberal) y Rixi Moncada (Partido Libre).Sin embargo, la diferencia se acortó hasta quedar a 4,176 de distancia entre los primeros dos candidatos. A medianoche la ventaja se extendía hasta 30,000 votos. Asfura sigue en primer lugar con 40.00% de los votos y Nasralla en segundo con el 39.78%. 735,703 y 731,527 votos respectivamente.