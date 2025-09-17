Honduras en lo alto: Mauricio Dubón vuelve a ser nominado al Guante de Oro en la MLB

El nombre de Mauricio Dubón continúa brillando en lo más alto del béisbol de Grandes Ligas. El pelotero hondureño ha sido nominado por tercer año consecutivo al prestigioso premio Guante de Oro, esta vez en la categoría de mejor Jugador Utility de la Temporada 2025 de la MLB. Dubón, quien actualmente juega para los Astros de Houston, ha demostrado ser una pieza clave dentro del terreno gracias a su capacidad para cubrir múltiples posiciones con solvencia y consistencia. El rol de utilidad, uno de los más valorados por los cuerpos técnicos, exige no solo talento defensivo, sino también inteligencia táctica, preparación física y un entendimiento profundo del juego, cualidades que el catracho ha mostrado de sobra.

En la temporada 2023, Dubón ya había logrado alzarse con el Guante de Oro en esta misma categoría, imponiéndose en las votaciones a jugadores como Zach McKinstry (Tigres de Detroit) y Taylor Walls (Rays de Tampa Bay). Ese galardón significó algo histórico, ya que lo convirtió en el primer hondureño en lograr un Guante de Oro en las Grandes Ligas. Ahora, con esta nueva nominación, Dubón busca repetir la hazaña y continuar dejando huella en los libros de historia del béisbol. La competencia este año no será sencilla. En la categoría utilitario, Dubón se enfrentará a Otto López, jugador de los Marlins de Miami, otro latino que ha destacado por su adaptabilidad y efectividad defensiva en distintas posiciones del diamante.