Olimpia puede clasificar y Génesis meter presión: jornada 5 de las triangulares

La jornada 5 de las triangulares del torneo Clausura 2025-26 continúa este viernes 15 de mayo con dos partidos claves que podrían comenzar a definir a los finalistas de la Liga Nacional de Honduras. La actividad arrancará a las 3:45 de la tarde en el estadio Roberto Suazo Córdova, donde Génesis PN recibirá al Olancho FC en un duelo correspondiente al Grupo B. Los Potros buscarán revancha luego de caer 3-1 en el partido de ida disputado el pasado 6 de mayo en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas.

El conjunto dirigido por el portugués Fernando Mira intentará volver a golpear a los olanchanos y acercarse al liderato de su grupo, aprovechando que Motagua descansará en esta fecha y todavía tiene pendiente su compromiso de la jornada 6 ante los caninos. Sin embargo, todas las miradas estarán puestas en San Pedro Sula, donde Marathón recibirá al Olimpia a las 8:15 de la noche en el estadio Morazán, en un partido que podría cambiar por completo el panorama del Grupo A. Los verdes llegan con sed de revancha después de perder 3-2 ante los albos en el duelo de ida, resultado que permitió al equipo de Eduardo Espinel tomar el liderato del sector y depender ahora únicamente de sí mismo para clasificar a la gran final. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Actualmente, Olimpia lidera el Grupo A con seis puntos, mientras que Real España y Marathón suman tres unidades cada uno. Por esa razón, el compromiso de esta noche será determinante para las aspiraciones de los tres clubes.

Si Olimpia consigue la victoria en San Pedro Sula, llegará a nueve puntos y asegurará su boleto directo a la final del Clausura 2026, dejando a Marathón y Real España sin posibilidades de aspirar al título liguero. Por otra parte, si el encuentro termina empatado, Olimpia alcanzaría siete puntos y se mantendría como líder de la triangular. Ese resultado también eliminaría automáticamente a la Máquina de Jeaustin Campos, pero dejaría con esperanzas de vida al Monstruo Verde de Pablo Lavallén.

En ese escenario, los verdes llegarían obligados a vencer al Real España en la última fecha para intentar clasificar a la final, dependiendo además de la diferencia de goles, ya que el punto invisible favorece únicamente a los aurinegros por haber terminado líderes en las vueltas regulares. Eso significa que, si Olimpia y Marathón terminan igualados en puntos al cierre de la triangular, la clasificación se definiría por diferencia de goles y no por el beneficio deportivo. Finalmente, si el Olimpia cae esta noche en el estadio Morazán, el Grupo A quedaría completamente abierto para la última jornada. Marathón alcanzaría seis puntos, igualaría a los albos y mantendría vivas sus aspiraciones de avanzar a la final. Además, le devolvería esperanzas al Real España, que todavía tendría opciones de clasificar dependiendo de los resultados de cierre en la triangular.

PARTIDOS DE LA QUINTA JORNADA DE LAS TRIANGULARES