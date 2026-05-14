Brasilia FC, de ser la cenicienta a buscar el título en el Ascenso: "Nadie confiaba"

El fútbol tiene historias maravillosas que involucran a equipos modesto y luchadores, pero que se llenan de valor y consiguen grandes hazañas, así como la que está gestando el Brasilia en la Liga de Ascenso de Honduras. Ese grupo de guerreros de un municipio de San Francisco de Yojoa, llamado Río Lindo, tiene soñando a todos los habitantes del sector con una plaza en la primera división. El camino todavía está largo, pero ha tenido un papel de ´Matagigantes´. Los verdeamarelas salieron intactos del grupo del norte y en la ronda de las eliminatorias dejaron en el camino a rivales como el histórico Real Sociedad y el vigente campeón, Estrella Roja. De hecho, están invictos en todo lo que va del campeonato.

“Estamos viviendo un sueño porque estar en este equipo peleando por el ascenso es maravilloso. Confiamos en Dios y con el esfuerzo que estamos teniendo vamos a cumplir los objetivos”, expresó el delantero Emanuel Cadavid. La volante contención Rosbell Pitio estuvo junto a su compañero de equipo en la redacción de Diario DIEZ y opinó que, “desde que empezó el campeonato hemos estado con esa mentalidad de ascender. Yo llegué desde que estábamos en Liga Mayor y he tenido un buen desempeño por eso tenemos esa misión de ser campeones”. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Este semestre llegó una serie de refuerzos que junto a la columna vertebral que ya tenía Brasilia confeccionaron un plantel mezclado entre juventud y experiencia, a eso desde la institución le ameritan el éxito que han tenido. “No hemos perdido de visitante ni de local, estadísticamente estamos hablando de 18 partidos invictos, desde el torneo pasado no hemos caído. Somos un equipo muy unido, dejamos el ego de lado y todos estamos empujando para el mismo lado”, comento el ariete colombiano que suma 9 goles. Para el mediocampista de Tornabé, Tela, les ha ayudado mucho que los han considerado como la cenicienta del certamen. “Nadie confiaba en nosotros y nos tenían como el equipo débil, pero ahora dejamos en el camino al campeón, al que tienen como favorito para ascender. Te repito la meta es ser campeones y volver a enfrentarlos en la finalísima”.