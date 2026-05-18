EN VIVO: Génesis no se rinde, le empata a Motagua y está clasificando a la final

MINUTO A MINUTO

MIN 14 - ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE CARLOS ARZÚ! ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE GÉNESIS PN! Gabriel Araújo remató a portería, Luis Ortiz rechazó el balón, pero apareció Arzú, el mismo que provocó el error de los defensas motagüenses y firmó su primer gol en el Clausura 2026, con el que los ‘Caninos’ están clasificando a la gran final.



MIN 13 - ¡CORRECCIÓN EN EL FVS! Luis Mejía fue a revisar la jugada, pero tras verla en diversas ocasiones determinó que la falta fue fuera del área por lo que corroboró y sancionó falta en la media luna.



MIN 11 - ¡PENAAAAAAAAAAAAL PARA GÉNESIS!



MIN 7 - ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE SACAZAAAAA! ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE MOTAGUA! Un tiro de esquina ejecutado por Marcelo Santos y en el área apareció el defensor del Ciclón y está clasificando a Motagua a la gran final.



6:01 PM - ¡COMENZÓ EL PARTIDO! MOTAGUA Y GÉNESIS PN YA SE JUEGAN EL BOLETO A LA FINAL.



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Alineación de Génesis PN: Ronaldo Balanta, Christopher Fonseca, Juan Carlos Mosquera, Jonathan Paz, Gabriel Araújo, Daniel Meléndez, Edwin Maldonado, Roger Sander, Denilson Núñez, Carlos Arzú y Jeffry Miranda.



Alineación de Motagua: Luis Ortiz; Christopher Meléndez, Giancarlo Sacaza, Luis Vega, Cléver Portillo, Óscar Discua, Dennis Meléndez, Alejandro Reyes, Jefryn Macías, Jorge Serrano; Rodrigo de Olivera.