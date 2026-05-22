Otero apunta contra la directiva del Motagua tras ser denunciado: "Diré la verdad"

Luego del empate 1-1 entre Marathón y Motagua en la final de ida del Clausura en el Estadio Morazán, las directivas de ambos clubes se han apuntado entre ellos. Diario Diez conoció que la directiva del equipo azul ha hecho una denuncia contra el presidente del Marathón, Daniel Otero, por incitar a su afición a crear "compotarmientos hostiles".

LA DENUNCIA DE MOTAGUA A LA LIGA:

"Las expresiones solo ustedes pueden defenderla","tenemos quehacernos sentir", "que ni se atrevan a hacernos más daño" y "el Morazán tiene que temblar", analizadas de manera integral y contextual, pueden razonablemente interpretarse como mensajes de confrontación emocional colectiva y presión ambiental, susceptibles de incrementar el riesgo de comportamientos hostiles odesórdenes por parte de sectores de la afición.

LA RESPUESTA DE OTERO

Horas después de conocer la denuncia del Motagua a Otero, el mandamás del equipo verdolaga, fiel a su estilo, reaccionó en las redes sociales.