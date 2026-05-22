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Otero apunta contra la directiva del Motagua tras ser denunciado: "Diré la verdad"

El presidente del Marathón se mostró molesto en redes sociales tras la denuncia que hizo la directiva del Motagua ante la Liga de Honduras.

Otero apunta contra la directiva del Motagua tras ser denunciado: Diré la verdad

El presidente del Marathón se mostró molesto en redes sociales tras la denuncia que hizo la directiva del Motagua ante la Liga de Honduras.

 Johan Raudales
22 de mayo de 2026 a las 14:05

Luego del empate 1-1 entre Marathón y Motagua en la final de ida del Clausura en el Estadio Morazán, las directivas de ambos clubes se han apuntado entre ellos.

Diario Diez conoció que la directiva del equipo azul ha hecho una denuncia contra el presidente del Marathón, Daniel Otero, por incitar a su afición a crear "compotarmientos hostiles".

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LA DENUNCIA DE MOTAGUA A LA LIGA:

"Las expresiones solo ustedes pueden defenderla","tenemos quehacernos sentir", "que ni se atrevan a hacernos más daño" y "el Morazán tiene que temblar", analizadas de manera integral y contextual, pueden razonablemente interpretarse como mensajes de confrontación emocional colectiva y presión ambiental, susceptibles de incrementar el riesgo de comportamientos hostiles odesórdenes por parte de sectores de la afición.

LA RESPUESTA DE OTERO

Horas después de conocer la denuncia del Motagua a Otero, el mandamás del equipo verdolaga, fiel a su estilo, reaccionó en las redes sociales.

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"Doy gracias a la JD de Motagua por denunciarme ante la Comisión de Disciplina. Justamente lo que buscaba hace meses", empezó diciendo en su cuenta 'X'.

Y finalizó diciendo: "Ahora diré, ante un organo oficial, lo que la afición quiere escuchar: ¡ ! Quedará constancia histórica. Este será mi único mensaje sobre el tema."

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Johan Raudales
Johan Raudales
Periodista

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.

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