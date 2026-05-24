¡Motagua campeón! Javier López arruina el sueño del Marathón: los títulos del Ciclón Azul

Las águilas son el segundo equipo más ganador del fútbol hondureño, por detrás del Olimpia , que suma 4 0 coronas en total. Motagua no era campeón desde el Torneo Apertura 2024 , cuando Diego Vázquez venció a Pedro Troglio. Este es el segundo título que le gana Motagua al Marathón.

El Motagua ha vuelto a la cima. El Ciclón Azul una vez más ha alcanzado la gloria tras conseguir el título número 20 en toda su historia en la Liga Nacional de Honduras venciendo al Marathón de Pablo Lavallén.

* Primer título: 1968-69 / Motagua campeón con Rodolfo Godoy de entrenador. Vencieron al Olimpia que era dirigido por Mario Griffin.

* Segundo título: 1970-71 / Motagua tenía como DT a Carlos Padilla y venció al Olimpia de Chelato Uclés.

* Tercer título: 1973-74 / El Motagua de Carlos Padilla venció al Marathón de Enrique Grey.

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* Cuarto título: 1978-79 / Néstor Matamala era el DT de Motagua y le ganó en la final al Real España de Carlos Padilla.

* Quinto título: 1991-92 / Motagua fue campeón con Ángel Ramón Rodríguez de DT. Vencieron al Real España Óscar Benítez (El Salvador).

* Sexto título: Torneo Apertura 1997-98. Motagua se coronó con Ramón Maradiaga venciendo en la final al Real España de Flavio Ortega.

* Séptimo título: Torneo Clausura 1997-98. Motagua otra vez fue campeón con Ramón Maradiaga, pero ahora superando al Olimpia que era dirigido por Chelato Uclés.

* Copa 11: Torneo Apertura 2006-07. Motagua, de la mano de Ramón Maradiaga consiguió su onceavo título venciendo al Olimpia de Flavio Ortega.

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* Copa 12: Torneo Clausura 2010-11. Motagua se coronó de nuevo con Ramón Maradiaga de entrenador y esta vez venciendo al Olimpia de Juan Carlos Espinoza.

* Copa 13: Torneo Apertura 2014-15. Motagua comenzó una época dorada con Diego Vázquez, quien ganó su primera copa en la final ante Real Sociedad. Horacio Londoño era el DT del conjunto de Tocoa.



* Copa 14: Torneo Apertura 2016-17. Segundo título de Diego Vázquez y esta vez Motagua se coronó ante el Platense de Reynaldo Clavasquín.

* Copa 15: Torneo Clausura 2016-17. Motagua y Diego Vázquez superaron al Honduras Progreso de Wilmer Cruz.

* Copa 16: Torneo Apertura 2018-19. Motagua y Diego Vázquez le ganaron otra final al Olimpia, que era dirigido por Manuel Keosseián.

* Copa 17: Torneo Clausura 2018-19. El último título de Motagua con Diego Vázquez fue ante el Olimpia de Manuel Keosseián

* Copa 18: Torneo Clausura 2021-22. Motagua, con Hernán Medina de entrenador, regresa a la gloria venciendo al Real España de Héctor Vargas.

* Copa 19: Torneo Apertura 2024: Motagua de la mano de Diego Vázquez derrotó a Olimpia en una llave muy cerrada el Ciclón Azul venció a los Albos en el último torneo de Pedro Troglio.

* Copa 20: Torneo Clausura 2025: Motagua de la mano de Javier López derrotó al Motagua en una llave muy cerrada ante el Marathón. Venció a Pablo Lavallén.