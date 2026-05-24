Pumas vs. Cruz Azul: hora y por dónde ver hoy la gran final de la Liga MX

El costarricense Keylor Navas, guardameta de los Pumas, y el colombiano Kevin Mier, portero del Cruz Azul, chocarán como piezas principales de sus equipos este domingo en la final del Clausura de la Liga MX. Navas, tricampeón de la Champions League con el Real Madrid, es el líder de los felinos que dominaron la fase regular del certamen recargados en la seguridad del tico, quien sólo permitió 17 goles en 17 partidos.

El veterano de 39 años, que llegó a los Pumas en el Apertura 2025, fue pieza clave el jueves pasado para que su equipo mantuviera en cero su portería en el empate sin goles que arrojó la final de ida ante Cruz Azul. Los felinos, dirigidos por el mexicano Efraín Juárez, se caracterizan por su equilibrio; fueron el conjunto más goleador y el segundo menos vulnerado en la fase regular del Clausura. Además de Navas, los Pumas cuentan en la defensiva con la seguridad que aporta el colombiano Álvaro Angulo; en la media cancha destaca el aporte del panameño Adalberto Carrasquilla y el ecuatoriano Pedro Vite; y en el ataque suma la contundencia del paraguayo Robert Morales. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Los felinos buscarán levantar su octavo título de liga; no consiguen consagrarse desde el Clausura 2011 cuando derrotaron al Morelia en el Estadio Olímpico Universitario, sede de la final de esta noche.

Por su parte, Kevin Mier vive entre el amor y el odio de la afición del Cruz Azul. El internacional colombiano ha sido criticado de manera severa por sus constantes errores en partidos de eliminación directa que han privado al equipo de obtener al menos un título más. En la actual fase final, un par de fallos suyos, en la semifinal ante el Guadalajara, estuvieron cerca de dejarlos eliminados. A pesar de ello, el entrenador Joel Huiqui le dio la confianza para seguir como titular en el juego de ida del pasado jueves, partido en el que Mier se comportó a la altura para mantener en cero su meta. Además de Mier, el cuadro celeste tiene como hombre fuerte en su zaga a Willer Ditta, otro internacional colombiano, quien fue pieza fundamental para que la 'Máquina' presumiera de la tercera mejor defensiva.

En el centro del campo brilla el local Carlos Rodríguez, encargado de surtir de balones a artilleros de la talla del uruguayo Gabriel 'Toro' Fernández y del nigeriano Christian Ebere. El Cruz Azul intentará derrotar a los Pumas para obtener su décimo título de liga. Su más reciente campeonato lo ganó en 2021.

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