De la Fuente tomó la decisión más difícil en España y lo deja fuera del Mundial

El seleccionador Luis de la Fuente presentará este lunes la convocatoria oficial de España para afrontar la esperada Copa del Mundo que arranca el próximo 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá. Ser entrenador también implica tener que tomar algunas decisiones dolorosas, aunque puedan resultar polémicas y generar controversia. Pero, por desgracia, De la Fuente no puede llamar a tantos jugadores como le gustaría, y únicamente serán 26 los afortunados que tengan la oportunidad de disputar el Mundial con la 'Roja'.

Habrá ausencias por lesión, como la de Fermín López, la más sensible de todas, ya que se esperaba que tuviera un papel protagonista en las alineaciones y que fuera decisivo. Tampoco estarán Barrenetxea ni Pablo Barrios, por el mismo motivo. Otros, en cambio, se perderán la cita mundialista por decisión técnica, ya que la elevada competencia que existe en sus posiciones provocará que se queden fuera. Aquí es donde nos encontramos con Carlos Soler, quien había regresado recientemente a los planes de España, tras muchos años apartado. El mediocampista tomó una decisión totalmente acertada en el último verano, cuando abandonó definitivamente el PSG para regresar LaLiga, de la mano de la Real Sociedad. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE En la 'Real' ha sido un fijo desde el primer día, siendo capaz de recuperar la confianza en sí mismo y mostrar su mejor versión. En especial, desde la contratación de Pellegrino Matarazzo como nuevo entrenador, quien le dio un rol fundamental.

Soler fue determinante para que el conjunto vasco conquistara la Copa del Rey y clasificarse a la siguiente edición de la Europa League, después de haber llegado a ocupar puestos de descenso en la primera parte de la campaña. El futbolista confiaba en sus opciones para entrar en la lista de la selección, aunque finalmente no será así. De acuerdo con la prensa local, De la Fuente ya tiene definida la convocatoria de España para el Mundial y el volante de 29 años tendrá que conformarse con verlo desde casa. A pesar de su polivalencia y de las lesiones de Fermín o Barrios, Soler se quedará fuera. El mediocampista disputó un total de 40 partidos este curso con la Real Sociedad, marcando cuatro goles y asistiendo en tres ocasiones.