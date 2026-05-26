Irán cambia de sede: confirmado el lugar de su campamento base para el Mundial

La FIFA ha oficializado la relación de los campos base de las 48 selecciones nacionales que participarán a partir del 11 de junio en el Mundial 2026, entre las que destaca el cambio del lugar de concentración de <b>Irán</b>, que ha cambiado Tucson por el Centro Xoloitzcuintle, en <b>Tijuana </b>(México).La selección iraní anunció la semana pasada su intención de que su sede durante el Mundial estuviera en <b>Tijuana</b>, localidad fronteriza con Estados Unidos y localizada en el estado mexicano de Baja California (noroeste), para evitar problemas con los visados estadounidenses.