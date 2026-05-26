México pierde estrella: Estados Unidos confirma su convocatoria para el Mundial

Una de las grandes sorpresas es la convocatoria de Alejandro Zendejas. Después de múltiples dudas, Mauricio Pochettino decidió incluir en su lista final al jugador del América.Sumamente merecido para él, tras llevar varios años como uno de los futbolistas más constantes de la Liga MX. Además, pieza clave en el tricampeonato de las Águilas.Finalmente, duro golpe para la Selección Mexicana quien dejó escapar a uno de los mexicoamericanos más talentosos de los últimos años. Grave error el de Gerardo Martino, Zendejas tuvo que haber disputado esta Copa del Mundo con el Tri.