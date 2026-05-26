Marruecos toma decisión con Hakimi para el Mundial tras ante su caso de violación

El centrocampista del Real Madrid Brahim Díaz, el de Real Betis Abdessamad Ezzalzouli y el capitán Achraf Hakimi figuran en la lista de los 26 jugadores convocados este martes por el seleccionador marroquí Mohamed Ouahbi para representar a Marruecos en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Ouahbi dijo en una rueda de prensa que la selección "no fue fácil" pero asegura que optó por un método "justo y objetivo" para elegir a los jugadores convocados.