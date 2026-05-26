  1. Mundial 2026

Marruecos toma decisión con Hakimi para el Mundial tras ante su caso de violación

A pesar de su caso de violación que enfrenta en Francia, Hakimi disputara la Copa del Mundo 2026

Marruecos toma decisión con Hakimi para el Mundial tras ante su caso de violación
26 de mayo de 2026 a las 13:47

El centrocampista del Real Madrid Brahim Díaz, el de Real Betis Abdessamad Ezzalzouli y el capitán Achraf Hakimi figuran en la lista de los 26 jugadores convocados este martes por el seleccionador marroquí Mohamed Ouahbi para representar a Marruecos en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Ouahbi dijo en una rueda de prensa que la selección "no fue fácil" pero asegura que optó por un método "justo y objetivo" para elegir a los jugadores convocados.

Irán cambia de sede: confirmado el lugar de su campamento base para el Mundial

El seleccionador marroquí señaló que tenía un período corto para hacer un seguimiento exhaustivo de los jugadores y se basó en una reciente concentración de una prelista de jugadores para "conocerlos en profundidad".

"Hemos tenidos tenido una muy buena concentración (...) todos los que estaban presentes podrían haber ido (al Mundial)", afirmó.

En Panamá explotan contra Christiansen tras lista del Mundial: "No lo perdonamos"

La selección de Marruecos disputará el Mundial de 2026 en el Grupo C, en el que se enfrentará a Brasil, Escocia y Haití.

Listado de Marruecos para el Mundial 2026-

Porteros: Yassine Bounou, Munir El Kajoui, Ahmed Reda Tagnaouti.

- Defensas: Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine, Youssef Belammari, Achraf Hakimi, Zakaria El Ouahdi, Chadi Riad, Nayef Aguerd, Redouane Halhal, Issa Diop.

- Centrocampistas: Samir El Mourabet, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari.

- Delanteros, Abde Ezzalzouli, Chemsdine Talbi, Soufiane Rahimi, Ayoub El Kaabi, Brahim Diaz Gessime, Ayoube Amaimouni.

Unime ahora al canal
Agencia EFE
Agencia EFE
Agencia EFE

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias