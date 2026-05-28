Messi jugará su sexto Mundial: la lista oficial de Argentina para defender el título

La lista de Lionel Scaloni incluye a 17 de los 26 jugadores que se consagraron con la albiceleste en Catar 2022 y suma a algunos jóvenes que se han hecho un lugar en los últimos tres años y medio, entre ellos Nicolás Paz, Giuliano Simeone y Valentín Barco.

La selección argentina de fútbol presentó este jueves la lista de 26 jugadores para el Mundial 2026 con nombres como Lionel Messi, Julián Alvarez y Emiliano 'Dibu' Martínez y una sorpresa: la ausencia del lateral izquierdo Marcos Acuña y la presencia en su lugar de Facundo Medina.

Si bien la mayoría de los nombres incluidos en esta convocatoria han sido parte del plantel argentino durante la recta final de las eliminatorias sudamericanas, aparecen también algunas ausencias sorpresivas.

La más llamativa es la de Marcos Acuña, bicampeón de América y campeón mundial con la celeste y blanca en 2022, y que había sido considerado en las últimas convocatorias.

Su lugar será ocupado por Facundo Medina, jugador del Olympique de Marsella que puede desempeñarse tanto como lateral como en la zaga central y que solo ha disputado siete partidos con su seleccionado.

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Destacan también las ausencias de Alejandro Garnacho, Franco Mastantuono, Emiliano Buendía, Marcos Senesi y Gianluca Prestianni, cinco jugadores que no han logrado aún consolidarse con la celeste y blanca.

Entre los nombres que sí figuran, resaltan el de Giovani Lo Celso, mediocampista del Betis considerado clave por el entrenador pese a que no llega en su mejor momento futbolístico, y José Manuel López, centrodelantero del Palmeiras que fue incluido como alternativa a Alvarez y a Lautaro Martínez.

Más allá de esto, Scaloni irá en busca del bicampeonato con un equipo que destaca por la experiencia y que mantiene la misma base no solo del equipo campeón de la Copa América 2024 y del Mundial 2022 sino también del plantel que se consagró en la Copa América 2021.