Países Bajos confirma su convocatoria para el Mundial United 2026: las sorpresas

Frenkie de Jong, centrocampista del Barcelona, ha sido convocado por Ronald Koeman, seleccionador de Países Bajos para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En la lista destaca el retorno de Marten de Roon, tras más de dos años sin estar convocado, así como la presencia de los debutantes Crysencio Summerville y Mats Wieffer, además de uno de los veteranos, el delantero del Corinthians Memphis Depay.

Entre las ausencias más destacadas figuran las de Stefan de Vrij, Jeremie Frimpong y Lutsharel Geertruida, aunque este estará con el equipo mientras que Koeman y su cuerpo técnico comprueban el estadio físico de Jurrien Timber, que ha sido incluido en la convocatoria pese a llevar dos meses sin jugar.

La citación de Koeman ofrece trece cambios respecto a la pasada Eurocopa 2024. Los que no han sido convocados son el portero Justin Bijlow, los defensas Daley Blind, Jeremie Frimpong, Lutsharel Geertruida, Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij e Ian Maatsen, los centrocampistas Jerdy Schouten, Joey Veerman y Georginio Wijnaldum, y los atacantes Steven Bergwijn, Xavi Simons y Joshua Zirkzee.

Países Bajos jugará en el grupo F del Mundial ante Japón el 14 de junio, ante Suecia el 20 y Túnez el 25.