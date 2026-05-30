Duro revés: selección de Concacaf es goleada y humillada a 12 días del Mundial

La selección de Curazao ha recibido un duro golpe a 12 días de que inice la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Los caribeños fueron goleados y humillados 4-1 ante Escocia, una de las selecciones que se clasificó de forma directa al Mundial 2026 al finalizar en el primer lugar del Grupo C de las eliminatorias europeas.
Eso sí, los de Curazao se pusieron adelante en el marcador con gol de Tahith Chong al minuto 17, sin embargo, esta ventaja se iba a ver afectada gracias a la expulsión de Locadía, quien tras revisión en el VAR, los de Concacaf quedaron con uno menos.
Escocia aprovechó esta ventaja númerica dentro del campo y lo igualó con gol de Curtis al 45', mientras que en el complemento culminaron el encuentro con el doblete de Shankland (59' y 64') y el penal de Ryan Christie.
GRUPOS MUNDIALES
La selección de Escocia consiguió un triunfo vital y ahora espera dar un buen papel en el Mundial. Los europeos integran el Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y su debut oficial será el sábado 13 de junio de 2026 frente a Haití.
Mientras que Curazao integra el Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y su debut absoluto en la historia de los mundiales será el domingo 14 de junio de 2026 contra Alemania
Es importante mencionar que el equipo caribeño hizo historia al conseguir su boleto para la Copa del Mundo, convirtiéndose en el país con menor población y territorio en clasificar a la máxima justa del fútbol.