Duro revés: selección de Concacaf es goleada y humillada a 12 días del Mundial

La selección de Curazao ha recibido un duro golpe a 12 días de que inice la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Los caribeños fueron goleados y humillados 4-1 ante Escocia, una de las selecciones que se clasificó de forma directa al Mundial 2026 al finalizar en el primer lugar del Grupo C de las eliminatorias europeas.

Eso sí, los de Curazao se pusieron adelante en el marcador con gol de Tahith Chong al minuto 17, sin embargo, esta ventaja se iba a ver afectada gracias a la expulsión de Locadía, quien tras revisión en el VAR, los de Concacaf quedaron con uno menos. Escocia aprovechó esta ventaja númerica dentro del campo y lo igualó con gol de Curtis al 45', mientras que en el complemento culminaron el encuentro con el doblete de Shankland (59' y 64') y el penal de Ryan Christie.



GRUPOS MUNDIALES

La selección de Escocia consiguió un triunfo vital y ahora espera dar un buen papel en el Mundial. Los europeos integran el Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y su debut oficial será el sábado 13 de junio de 2026 frente a Haití. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE