  1. Mundial 2026

Máximos goleadores: Messi celebra y le mete presión a CR7 antes del Mundial 2026

La Pulga fue autor de una de las anotaciones de Argentina frente a Islandia.

Máximos goleadores: Messi celebra y le mete presión a CR7 antes del Mundial 2026

Messi llegó a los 911 goles en su carrera profesional y Cristiano Ronaldo está en la cima. Fotos cortesía.
09 de junio de 2026 a las 20:51

Messi y Cristiano Ronaldo continúa escribiendo nuevos capítulos. El astro argentino volvió a inflar las redes en el amistoso frente a Islandia y alcanzó los 911 goles en su carrera profesional, acercándose cada vez más al liderato histórico que mantiene el portugués.

El capitán de Argentina aprovechó el compromiso de preparación mundialista para ampliar su impresionante registro goleador y reducir la diferencia con Cristiano Ronaldo, quien encabeza la lista con 973 anotaciones.

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La ventaja del portugués sigue siendo considerable, pero Messi mantiene viva la persecución en una rivalidad que ha marcado una era en el fútbol mundial.

Con su nuevo tanto, el campeón del mundo continúa consolidándose como el segundo máximo goleador de todos los tiempos en el fútbol profesional.

Detrás de los dos gigantes aparecen nombres legendarios como Josef Bican, con 805 goles, Pelé con 757 y Romário con 745, todos ya superados por el argentino.

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La clasificación histórica de goleadores queda encabezada por Cristiano Ronaldo (973), seguido por Lionel Messi (911), Josef Bican (805), Pelé (757) y Romário (745).

Mientras ambos se preparan para disputar lo que podría ser su último Mundial, la carrera por cerrar sus trayectorias con la mayor cantidad de goles de la historia sigue más viva que nunca.

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Redacción web
Redacción Diez
Redacción DIEZ

Equipo compuesto por periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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