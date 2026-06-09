Favorita del Mundial vuelve a sufrir problema: fuerte terremoto impacta en su sede

Mundial 2026: Sismo de magnitud 6.1 genera tensión en pleno campamento mundialista
Hace unos días, la selección de Inglaterra sufrió un duro percance por un tiroteo cerca de su hotel de concentración donde resultaron nueve personas heridas.
El lunes pasado, la concentración de Inglaterra de cara al Mundial 2026 se volvió a ver alterada momentáneamente luego de que un terremoto de magnitud 6.1.
Según informaron las autoridades estadounidenses, el movimiento sísmico fue percibido también en ciudades como Miami y Orlando. En redes sociales comenzaron a circular videos que mostraban edificios y viviendas sacudidos por el temblor, situación que obligó a realizar evacuaciones preventivas en algunos inmuebles.
A pesar de la alarma inicial que generó el fenómeno natural entre habitantes y turistas de la región, las autoridades confirmaron que no hubo víctimas ni daños materiales de gravedad.
Asimismo, el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos descartó cualquier amenaza para las costas del país tras el sismo ocurrido en el Golfo de México, aunque advirtió que podrían registrarse réplicas en los próximos días debido a la intensidad del movimiento telúrico.
Mientras tanto, la selección inglesa continúa enfocada en su preparación deportiva. Este martes completó su última sesión de entrenamiento en territorio floridano antes de disputar un amistoso frente a Costa Rica, el último compromiso de ensayo antes del comienzo del Mundial.
Tras ese encuentro, la delegación británica se trasladará a Kansas City, Missouri, donde instalará su cuartel general para la fase de grupos.
Una de las noticias más positivas para Thomas Tuchel es que ya puede contar con la totalidad de los jugadores convocados. Los futbolistas del Arsenal que participaron recientemente en la final de la UEFA Champions League se incorporaron de forma definitiva a los entrenamientos luego de disfrutar unos días de descanso tras el cierre de la temporada europea.
Con el plantel completo, el seleccionador alemán tiene la oportunidad de trabajar todos los aspectos tácticos y físicos de cara al debut mundialista, además de definir la alineación que utilizará en los primeros encuentros del certamen.
Inglaterra vuelve a presentarse como una de las selecciones señaladas entre las favoritas para pelear por el título. La experiencia de varios de sus referentes y la profundidad de su plantilla alimentan la ilusión de una afición que espera ver a los Tres Leones competir por el trofeo más importante del fútbol internacional.
En la fase de grupos, el combinado inglés tendrá que medirse a Croacia, Ghana y Panamá, rivales que exigirán máxima concentración desde el inicio del campeonato. El cuerpo técnico considera fundamental comenzar con buen pie para encaminar la clasificación a las rondas eliminatorias.
Además del trabajo táctico, las condiciones climáticas han sido parte importante de la planificación. Las altas temperaturas y la humedad registradas en Florida han servido como una prueba de adaptación para los futbolistas, quienes podrían encontrarse con escenarios similares en algunas de las sedes mundialistas.
A pocos días de iniciar su camino en la Copa del Mundo 2026, Inglaterra entra en la etapa decisiva de su preparación. Con todos sus jugadores disponibles, sin problemas físicos de consideración y con un último amistoso por disputar, los dirigidos por Tuchel buscan llegar en las mejores condiciones posibles a una competición en la que aspiran a ser protagonistas