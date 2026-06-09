En Uruguay explotan contra Bielsa: "Gracias por lesionar jugadores a días del Mundial"

La Selección Uruguaya de Marcelo Bielsa ya piensa en el próximo Mundial en el que estará en el grupo de Cabo Verde, Arabia Saudí y España.
Sin embargo, recientemente recibió una mala noticia con la lesión leve de Ronald Araujo durante un entrenamiento que llevó al central a viajar de nuevo a España para tratarse antes de volver a concentrarse con el combinado nacional.
Un parte médico que se ha encargado de comentar su hermano Mikael en redes sociales dejando una dura critica a Marcelo Bielsa, entrenador nacional.
"Gracias por lesionar jugadores a días del Mundial", comentaba Mikael en su perfil oficial en una publicación en la que también adjuntaba ese diagnóstico sobre el futbolista del Barcelona, que tendrá difícil tener minutos en los primeros partidos de la Copa del Mundo.
A pesar de viajar a Barcelona para poder tratar ese problema físico a pocos días de la Copa del Mundo, Ronald Araujo ya pudo regresar a la concentración de la Selección Uruguaya este martes después de ausentarse el lunes. Será también hoy cuando el combinado charrúa inicie el viaje hacia su stage de concentración durante el Mundial.
OTRA LESIÓN
Por otro lado, se ha vivido un caso muy similar con Giorgian De Arrascaeta. El futbolista de Flamengo sufrió una lesión muscular en el gemelo mientras se recuperaba de una fractura de clavícula.
El equipo brasileño señaló la falta de tacto de la Selección Uruguaya en un comunicado por incumplir protocolos que "suponen poner en riesgo la salud del jugador e ignorar de forma irresponsable las inversiones". El mediapunta tampoco podrá jugar en el debut ante Arabia Saudí.