Panamá: Los siete futbolistas históricos que repiten Mundial con los Canaleros

La Selección de Panamá llega al Mundial 2026 con la plantilla más veterana del torneo, combinando el regreso de sus referentes con la meta de hacer historia. Son siete futbolistas repetirán la experiencia mundialista en su carrera, siendo los únicos jugadores panameños que viven su segunda Copa del Mundo: Aníbal Godoy, Fidel Escobar, Eric Davis, Michael Amir Murillo, José Luis Rodríguez, Édgar Yoel Bárcenas e Ismael Díaz.

Este grupo es histórico porque todos fueron protagonistas de la primera clasificación de Panamá a un Mundial tras 97 años desde que se conformó su selección nacional, cuando conquistaron el billete directo para Rusia 2018 tras quedar tercera en las Clasificatorias de la Concacaf. Ningún otro jugador panameño había logrado repetir participación mundialista hasta este torneo, lo que convierte a estos siete en un puente único entre el pasado y el presente del fútbol canalero.

En Rusia 2018, Panamá vivió su primera experiencia mundialista en el Grupo G ante tres rivales de alto nivel: Bélgica, Inglaterra y Túnez. El equipo enfrentó selecciones que le superaban en potencial, perdiendo todos los partidos (3-0 contra Bélgica, 6-1 contra Inglaterra y 1-2 contra Túnez), pero logró marcar su primer gol en la historia de los Mundiales, obra del capitán Felipe Baloy ante los ingleses. Aunque Panamá quedó en el último lugar de la tabla general con tres derrotas, cero puntos, dos goles a favor y 11 en contra, la participación marcó un antes y un después para el fútbol panameño.