Panamá: Los siete futbolistas históricos que repiten Mundial con los Canaleros

La Selección de Panamá llega al Mundial 2026 con la plantilla más veterana del torneo, combinando el regreso de sus referentes con la meta de hacer historia. Son siete futbolistas repetirán la experiencia mundialista en su carrera, siendo los únicos jugadores panameños que viven su segunda Copa del Mundo: Aníbal Godoy, Fidel Escobar, Eric Davis, Michael Amir Murillo, José Luis Rodríguez, Édgar Yoel Bárcenas e Ismael Díaz.
Este grupo es histórico porque todos fueron protagonistas de la primera clasificación de Panamá a un Mundial tras 97 años desde que se conformó su selección nacional, cuando conquistaron el billete directo para Rusia 2018 tras quedar tercera en las Clasificatorias de la Concacaf. Ningún otro jugador panameño había logrado repetir participación mundialista hasta este torneo, lo que convierte a estos siete en un puente único entre el pasado y el presente del fútbol canalero.
En Rusia 2018, Panamá vivió su primera experiencia mundialista en el Grupo G ante tres rivales de alto nivel: Bélgica, Inglaterra y Túnez. El equipo enfrentó selecciones que le superaban en potencial, perdiendo todos los partidos (3-0 contra Bélgica, 6-1 contra Inglaterra y 1-2 contra Túnez), pero logró marcar su primer gol en la historia de los Mundiales, obra del capitán Felipe Baloy ante los ingleses. Aunque Panamá quedó en el último lugar de la tabla general con tres derrotas, cero puntos, dos goles a favor y 11 en contra, la participación marcó un antes y un después para el fútbol panameño.
Para el Mundial 2026, Panamá está ubicado en el Grupo L junto a Ghana, Croacia e Inglaterra, con la misma Inglaterra que enfrentaron en 2018 pero ahora buscando sumar los primeros tres puntos de la historia nacional en una Copa del Mundo. El debut oficial se producirá el 17 de junio contra Ghana en Toronto, Canadá, seguido de Croacia el 23 de junio también en Toronto, y el cierre ante los británicos el 27 de junio en el MetLife Stadium de Nueva York.
Los siete históricos no solo han acumulado minutos en la selección, sino que han crecido en experiencia internacional, convirtiéndose en piezas clave dentro del vestuario. Aníbal Godoy, capitán y referente histórico con 157 presencias, es el jugador con más partidos de Panamá y podría establecer el récord panameño de más partidos disputados en Copas Mundiales al participar en su segundo Mundial. Eric Davis (35 años), Michael Amir Murillo y Fidel Escobar representan ese puente entre el pasado glorioso y el presente ambicioso.
El equipo actual también evidencia un cambio generacional importante, con figuras emblemáticas como Blas Pérez o Román Torres quedando en la historia y dando paso a una nueva camada liderada por futbolistas como Adalberto Carrasquilla o Ismael Díaz, quienes hoy asumen el protagonismo dentro del campo. Los sobrevivientes de 2018 adquieren un rol fundamental al transmitir experiencia, guiar a los más jóvenes y aportar la madurez necesaria para afrontar un torneo de máxima exigencia.
VER MÁS: Los cinco partidos más buscados en Google del Mundial 2026
Panamá llega al torneo en la casilla 33 a nivel global y como la cuarta mejor selección de la Concacaf, una realidad muy distinta a junio de 2018 cuando ocupaba el puesto 55, además de cargar con el orgullo de ser la única representante de Centroamérica en este certamen. El gran objetivo trazado por el director técnico Thomas Christiansen es superar lo hecho en Rusia, donde el país se despidió sin puntos, y por primera vez en la historia avanzar a la fase eliminatoria de una Copa del Mundo.