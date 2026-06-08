Los cinco partidos más buscados en Google del Mundial 2026

A pocos días de que comience el Mundial 2026, los aficionados ya tienen definidos los encuentros que no quieren perderse. Mientras las selecciones ultiman detalles para su debut, millones de usuarios recurren a Google para buscar información sobre los partidos más atractivos de la fase de grupos. Con el objetivo de identificar cuáles son los encuentros que despiertan mayor expectativa, se realizó un análisis en Google Trends de los partidos programados para la primera ronda del torneo. Tras revisar individualmente el comportamiento de búsqueda de cada duelo, se seleccionaron aquellos que registran el mayor volumen de consultas durante los últimos siete días. Los resultados reflejan una mezcla de tradición, figuras internacionales y selecciones que llegan con la ilusión de convertirse en protagonistas del torneo.

Colombia vs Portugal lidera el interés mundial

El encuentro entre Colombia y Portugal se posiciona como el partido más buscado en Google entre todos los analizados. La expectativa alrededor de este choque responde a la calidad de ambas selecciones y a la posibilidad de que el ganador tome ventaja en la lucha por el liderato de su grupo. Los aficionados han incrementado sus búsquedas relacionadas con horarios, alineaciones, figuras y pronósticos para este esperado enfrentamiento. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Además, la presencia de futbolistas que brillan en las principales ligas europeas convierte este duelo en uno de los más atractivos de toda la fase de grupos.

Uruguay vs España prometen un choque de gigantes

En la segunda posición aparece el enfrentamiento entre Uruguay y España, dos selecciones con una rica historia en los Mundiales. El interés de los aficionados también está impulsado por la presencia de figuras reconocidas internacionalmente. Del lado uruguayo destacan jugadores como Federico Valverde, referente del Real Madrid, y Ronald Araújo, defensor del Barcelona, dos futbolistas que representan a clubes que cuentan con millones de seguidores alrededor del mundo. La combinación de historia, talento y rivalidad futbolística ha convertido este partido en uno de los más esperados del arranque del torneo.

Brasil sigue siendo una potencia dentro y fuera de la cancha

Pocas selecciones generan tanta atención como Brasil. Por ello, no sorprende que el duelo entre la Canarinha y Marruecos figure entre los partidos más buscados del Mundial 2026. La selección brasileña mantiene un enorme arrastre mediático y suele liderar conversaciones en redes sociales y motores de búsqueda. A esto se suma el crecimiento futbolístico de Marruecos, que llega al torneo con la intención de demostrar que puede competir frente a cualquier rival. La expectativa por ver a Brasil en acción continúa siendo uno de los principales motores de búsqueda relacionados con el Mundial.

Ecuador vs Marruecos llaman la atención de los aficionados

Uno de los resultados más llamativos del análisis es la presencia del encuentro entre Ecuador y Marruecos. Aunque no se trata de selecciones consideradas favoritas para ganar el torneo, ambas han mostrado una evolución importante en los últimos años. Esto ha despertado la curiosidad de los aficionados, que buscan información sobre sus plantillas, figuras y posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. El crecimiento de las búsquedas demuestra que el interés del público ya no se limita únicamente a las potencias tradicionales.

Partido inaugural: México vs Sudáfrica

La lista la completa el partido entre México y Sudáfrica. La condición de anfitrión convierte a la selección mexicana en uno de los equipos más seguidos del torneo. Cada noticia relacionada con el Tri genera miles de consultas, especialmente entre los aficionados de Norteamérica y Latinoamérica.

El encuentro representa una de las primeras oportunidades para que México muestre sus aspiraciones en casa, motivo por el cual las búsquedas han aumentado considerablemente durante los últimos días.

El Mundial ya se juega en Google