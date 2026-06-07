Dura baja de Ancelotti: se pierde el Mundial con Brasil y llamaron al reemplazo

Wesley, lateral derecho titular de la selección brasileña, se perderá el Mundial por una lesión y será sustituido por el centrocampista Éderson, anunció este domingo la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). El lateral se sometió este domingo a una resonancia magnética que constató una lesión en el aductor del muslo izquierdo, que sufrió en el amistoso contra Egipto disputado el sábado en Cleveland, Estados Unidos.

El seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, optó por convocar en su lugar al centrocampista defensivo Éderson, jugador de 26 años del Atalanta italiano, que se incorporará a la concentración de la Canarinha en Nueva Jersey a partir del lunes. Para el puesto de lateral derecho, Brasil cuenta con Danilo y con la opción de usar como reserva al defensa central Ibáñez, que también juega en esa posición. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Esta inesperada modificación en la lista de convocados obliga a Carlo Ancelotti a replantear su estrategia táctica a muy poco tiempo de arrancar el torneo. Al perder a su lateral derecho titular, el director técnico italiano tendrá que depositar toda su confianza en la experiencia de Danilo para asumir el puesto, mientras que el ingreso de Éderson reforzará la zona de contención del mediocampo, ofreciendo mayor equilibrio defensivo ante la falta de especialistas naturales en la banda.