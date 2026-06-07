El radical cambio de vida de Camavinga en USA tras quedar fuera del Mundial 2026

Eduardo Camavinga ha sorprendido a todos durante sus vacaciones obligadas tras quedar fuera del Mundial 2026. El jugador del Real Madrid demuestra que no pierde su tiempo.
El fútbol da revanchas, pero también impone pausas inesperadas. Eduardo Camavinga, el talentoso centrocampista francés de 23 años, se ha convertido en una de las ausencias más sonadas del Mundial de 2026. Tras haber tocado la gloria disputando la final de la Copa del Mundo en Catar 2022, el jugador se ha visto obligado a ver el torneo desde la barrera.
El seleccionador de la selección francesa, Didier Deschamps, tomó la drástica decisión de dejar al futbolista fuera de la convocatoria definitiva para la cita mundialista. El motivo principal radica en el rendimiento irregular que el mediocampista ha encadenado en los últimos meses con la camiseta del Real Madrid.
A pesar del duro golpe anímico que supone perderse el mayor evento futbolístico del planeta, Camavinga ha decidido no quedarse de brazos cruzados. El jugador preparó las maletas y viajó a los Estados Unidos con un objetivo claro: "matar dos pájaros de un tiro", combinando su pasión por el fútbol con el crecimiento personal.
El plan del internacional galo ha sido disfrutar de los partidos del Mundial de 2026 como un aficionado de lujo y, al mismo tiempo, aprovechar su tiempo libre para invertir en su educación. Para ello, se matriculó en un exclusivo curso intensivo sobre ocio y deportes en la prestigiosa Escuela de Negocios de Harvard.
La experiencia académica del futbolista duró solo cuatro días, pero fue lo suficientemente significativa como para que decidiera compartirla con sus millones de seguidores. A través de su cuenta oficial de Instagram, Camavinga publicó una fotografía mostrando con orgullo el diploma obtenido en la institución estadounidense.
"Unos días de aprendizaje, escucha y crecimiento. Estoy muy agradecido por mi experiencia en la Escuela de Negocios de Harvard", escribió el jugador en sus redes sociales, reflejando el impacto positivo que ha tenido esta breve pero intensa etapa formativa en Boston.
La trayectoria de Camavinga siempre ha estado marcada por la superación. Nacido en un campo de refugiados en Angola, el futbolista creció y se formó en Francia, país que le dio la nacionalidad y donde explotó como una de las grandes promesas del balompié mundial antes de dar el gran salto de su carrera.
Fue en el año 2021 cuando el Real Madrid apostó firmemente por él, incorporándolo a su plantilla. Desde su llegada al Santiago Bernabéu, el centrocampista de 1,85 metros de altura ha dejado una huella importante, acumulando un palmarés envidiable que ya quisieran muchos veteranos del fútbol europeo.
En sus cuatro temporadas vistiendo la elástica blanca, Camavinga ha disputado un total de 223 partidos oficiales y ha anotado 6 goles. Su paso por el club madrileño se traduce en éxito colectivo, sumando 11 títulos oficiales a sus vitrinas, entre los que destacan de manera brillante dos trofeos de la UEFA Champions League.
Sin embargo, la presente campaña no ha sido el camino de rosas al que el mediocentro estaba acostumbrado. El francés ha firmado un año bastante discreto en el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti, perdiendo el protagonismo indiscutible que llegó a tener en temporadas anteriores.
Esta preocupante irregularidad fue el argumento definitivo que utilizó el seleccionador Didier Deschamps para justificar su exclusión de la lista para el Mundial. La competencia en la medular de Les Bleus es feroz y el técnico prefirió optar por futbolistas que llegaran en un mejor estado de forma.
"Ha tenido una temporada complicada, con pocos minutos de juego y lesiones", declaró de forma directa Deschamps ante los medios de comunicación. El estratega galo argumentó que el torneo exige un ritmo competitivo óptimo que el madridista no podía garantizar en este momento.
Mientras Camavinga estudia y asiste a los estadios como espectador, la selección de Francia ya se encuentra concentrada para iniciar su andadura en el torneo. El combinado europeo ha quedado encuadrado en el Grupo I de la competición, donde medirá fuerzas contra los sectores de Senegal, Irak y Noruega.
El debut oficial de los subcampeones del mundo está programado para el próximo 15 de junio, fecha en la que se enfrentarán a la siempre física selección de Noruega. Las alarmas, no obstante, ya están encendidas en el entorno francés, tras haber decepcionado en su último partido amistoso de preparación al caer derrotados por 1-2 ante Costa de Marfil.