"Portugal es favorita al Mundial porque Cristiano tendrá penales como Messi en Qatar"

El histórico exfutbolista y excapitán de la Selección de Uruguay, Diego Lugano, encendió el debate en el mundo del fútbol al revelar cuáles son sus selecciones favoritas para ganar el Mundial 2026. Al hablar de sus candidatos, el charrúa sorprendió al asegurar que Portugal recibirá una ayuda similar a la que, según él, vivió Lionel Messi con Argentina en Qatar 2022. Durante una entrevista para ESPN Brasil, Lugano analizó el panorama de la máxima cita mundialista y dejó una frase que ya está dando de qué hablar en las redes sociales.



"Portugal porque Cristiano va a tener penales a favor, como tuvo Messi en Qatar. Es la realidad. Además de eso, Portugal tiene un gran plantel. Para no generar polémica, digo que habrá una energía favorable para que Cristiano sea campeón del mundo", disparó sin filtros el exdefensor.

Brasil, la gran esperanza de Sudamérica



Antes de meterse en el terreno europeo, Lugano dio su voto de confianza para el continente sudamericano, inclinándose por la escuadra brasileña por encima de la actual campeona, Argentina. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Creo que Brasil es la selección sudamericana que tiene más expectativas para llegar más lejos y va a ir de menos a más. Sin duda", expresó el uruguayo, confiando en el crecimiento de la 'Canarinha' a lo largo del torneo. Además de Brasil y el polémico caso de Portugal, el exjugador completó su lista de grandes favoritos al título con las selecciones de Francia y España, a las cuales ve con el nivel necesario para levantar la copa.