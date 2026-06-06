Bélgica propina paliza en su último amistoso y llega furiosa al Mundial 2026

Una goleada liderada por Jeremy Doku, el desbordante extremo del Manchester City, lanzó este sábado a la selección de Bélgica no sólo hacia el triunfo por 5-0 contra Túnez, sino hacia su estreno en el Mundial 2026 del próximo 15 de junio ante Egipto, tras un triunfo incontestable en una prueba convincente en Bruselas. Los dos primeros goles fueron once contra once. Primero marcó Leandro Trossard el 1-0 en el minuto 28 y después añadió Charles De Keteleare el 2-0 en el 52.

Los otros tres tantos fueron en superioridad numérica de los 'Diablos Rojos', que anotaron el 3-0 por medio de Kevin de Bruyne, el 4-0 de Dodi Lukebakio y el 5-0 de Nicolas Raskin desde la expulsión por doble amarilla del tunecino Ismael Gharbi en adelante. Con Eden Hazard como espectador en las gradas, el partido lo rompió Doku, entre el entusiasmo de la afición con cada regate suyo. Su pase a Trossard abrió el marcador antes de la media hora. Después, Youri Tielemans centró en el segundo tanto para el cabezazo de De Keteleare, que jugó como hombre más adelantado, ya en el inicio del segundo tiempo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La inferioridad numérica de Túnez amplificó la diferencia entre ambos conjuntos, antes de la goleada. Doku volvió a asistir en el 3-0 a De Bruyne, claramente vigente en Bélgica, en la dirección hacia la titularidad en el estreno ante Egipto y más allá.