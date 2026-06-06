Argentina lo pierde: lesionado previo al duelo ante Honduras y fuera del Mundial

Malas noticias en la selección argentina a solo cinco días de que arranque la Copa del Mundo. El técnico Lionel Scaloni ya no podrá contar con Leonardo Balerdi luego de lesionarse en el entrenamiento previo al amistoso que este sábado sostendrán ante Honduras en Texas y se perderá la cita mundialista. El defensor del Olympique de Marsella sufrió una lesión muscular que lo aparta del certamen. Los estudios realizados este sábado confirmaron que se trata de un desgarro que lo tendrá inactivo por lo menos unas tres semanas, lo que le hubiese significado quedar al margen de toda la fase de grupos.

En el mejor de los casos, el zaguero argentino estaría en condiciones de volver para el sábado 27 de junio, la fecha del último partido de la ronda inicial ante Jordania. Sin embargo, Scaloni decidió su reemplazo en el plantel de 26 convocados para la máxima cita de la FIFA, que deberá salir de la prelista entregada a mediados de mayo. Desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmaron la lesión del Balerdi y le desearon una pronta recuperación: "El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo. ¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco!". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

En la primera nómina de 55 nombres, los zagueros incluidos que luego quedaron al margen de la lista definitiva fueron: Marcos Senesi (Bournemouth), Germán Pezzella y Lucas Martínez Quarta (River), Lautaro Di Lollo (Boca) y Zaid Romero (Getafe). Senesi, que viene de cumplir una gran temporada en la Premier League, es el jugador que mayores chances tiene bajo el criterio puesto por puesto.