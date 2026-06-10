Raúl Jiménez vuelve al club de sus amores a un día de que inicie el Mundial 2026

El delantero mexicano Raúl Jiménez firmó este martes su contrato por dos temporadas, con opción a otro más, con el Wolwerhampton, descendido este curso de la ‘Premier’ inglesa y al que regresa tres años después, tras la finalización de su vínculo con el Fulham, según informó su club de destino. Calificado por su nuevo equipo como “uno de los jugadores más icónicos de la historia moderna” de los Wolves, el atacante ya jugó allí entre 2018 y 2023, con 57 goles en 166 encuentros, según los datos oficiales del Wolwerhampton.

“Sus goles llevaron a los Wolves a un séptimo lugar en la Premier League en su temporada de debut en Inglaterra, antes de que una campaña aún más notable siguiera en 2019-20. El número ‘9’ anotó 27 goles en todas las competiciones”, recordó su club en un comunicado en su página web oficial. “Pero la influencia de Jiménez en el club se extendió mucho más allá de los goles. Su resistencia tras la grave lesión en la cabeza que sufrió contra el Arsenal en 2020 y la determinación que mostró para luchar de nuevo en su mejor momento solo fortalecieron la admiración que los aficionados tenían por él”, destacó el Wolves.

El atacante mexicano lucirá de nuevo el ‘9’, cedido por Adam Armstrong, tras enterarse del regreso del delantero, según expuso el club. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Poder traer a Raúl de vuelta a los Wolves es un momento verdaderamente especial para todos. No solo es uno de los mejores delanteros que jamás se hayan visto con nuestra camiseta dorada y negra, sino que es un jugador que encarna todo lo que define a los Wolves”, expresó Nathan Shi, presidente ejecutivo del club. "Ha contribuido de manera inolvidable al club y ha ayudado a crear algunos de los mejores recuerdos de nuestra historia reciente. Sabemos lo mucho que sigue siendo un héroe para nuestros seguidores, por lo que estamos encantados de darle la bienvenida a casa en Molineux, especialmente durante nuestro 150 aniversario", añadió.