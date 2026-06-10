México vs Sudáfrica: Hora y canal dónde ver la inauguración del Mundial 2026

La selección mexicana recibirá mañana a Sudáfrica en la inauguración de la Copa Mundial de fútbol, en un partido clave para ambos cuadros, pero sobre todo para los anfitriones, obligados a tener una buena presentación que ilusione a su afición. El partido es a la 1:00 de la tarde y en Honduras transmite Tigo Sports.

El seleccionador mexicano, Javier 'Vasco' Aguirre, sufrió en los últimos meses una docena de bajas por lesiones, pero la mayoría de los lastimados sanó y los que no serán sustituidos por figuras de buen nivel, lo cual mantiene optimista al técnico.

Para México, decimocuarto del 'ranking' de FIFA, el único resultado aceptable es la victoria. El equipo juega en casa ante la selección 60 del mundo, eliminada en octavos de final en la pasada Copa Africana, y con pocos jugadores involucrados en ligas extranjeras.

VER MÁS: CALENDARIO DE LA COPA DEL MUNDIAL

Aguirre tiene en su presupuesto arrancar con tres puntos, pero deberá tener cuidado ante la tendencia de su equipo de jugar bien contra los mejores y salir sobrado ante los que están después del lugar 20 de la lista mundial.