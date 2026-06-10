“¿Quién diablos es Messi?”: el humillante desprecio de USA que enoja al fútbol

El Mundial de Fútbol está por comenzar este jueves, pero el entusiasmo en los Estados Unidos parece estar por los suelos. Aunque el país coorganiza el torneo junto a México y Canadá, la emoción no termina de contagiar a sus habitantes. Según una encuesta realizada a finales de mayo por la firma Morning Consult para la agencia Bloomberg, más de la mitad de los adultos estadounidenses confesaron que es muy poco probable que vean alguno de los 104 partidos por televisión. De hecho, apenas un 13% de los encuestados está completamente seguro de que seguirá el torneo.



El desinterés llega a tal punto que varía mucho según la edad. Mientras que los jóvenes de la Generación Z son los más emocionados, tres de cada cuatro adultos mayores (los llamados baby boomers) dijeron que no les gusta el fútbol. Sorprendentemente, casi la mitad de ellos admitió que nunca ha oído hablar de la estrella argentina Lionel Messi.

¿Por qué no les importa el Mundial?

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Las marcas comerciales sufren el "golpe"

Grandes empresas han invertido millones de dólares esperando hacer el negocio del año, pero las cosas no están saliendo como querían. Casi el 60% de los participantes de la encuesta afirmó que su hogar no gastará ni un solo dólar en cosas relacionadas con el Mundial. Marcas de comida como Shake Shack ya tuvieron que bajar sus expectativas de ventas debido a que el turismo en las grandes ciudades se ha frenado. Incluso algunas aerolíneas han cancelado vuelos programados para el torneo y los dueños de hospedajes en Airbnb se muestran decepcionados por la falta de clientes. A pesar de todo, la publicidad sigue rodando. La encuesta revela cuáles son las marcas que los estadounidenses más asocian con el Mundial: