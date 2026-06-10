¿Presión en México? "Vasco" Aguirre: "Hay que hacer una inauguración histórica"

El “Vasco” transmitió un mensaje de optimismo de cara al duelo inaugural y destacó la magnitud del acontecimiento para el fútbol mexicano. “(Les transmito que) Puede ser un buen día para nosotros. Espero que comencemos con el pie derecho. Pase lo que pase va a ser una fiesta que perdurará por mucho tiempo; mañana puede ser un día histórico”, manifestó durante la conferencia.

En la antesala del partido que marcará el inicio del Mundial 2026 , el seleccionador de México, Javier Aguirre , compareció ante los medios para compartir sus sensaciones sobre el estreno de su equipo, el reto de jugar en casa y lo que representa volver a un escenario tan emblemático como el Estadio Ciudad de México. El experimentado entrenador dejó claro que el grupo llega ilusionado y consciente de la responsabilidad que implica abrir la Copa del Mundo.

En cuanto al estado de la plantilla, Aguirre aseguró que el equipo llega en buenas condiciones tras completar una preparación adecuada. “Tuvimos el tiempo suficiente, la preparación adecuada. Los jugadores en los que teníamos dudas, por la falta de ritmo lo han tenido estos días; física y anímicamente están bien. Respetamos mucho a Sudáfrica, no hay rival pequeño. Tenemos que superarlos. El equipo ha crecido, está la mesa puesta para que hagamos una buena inauguración”, afirmó.

Respecto a la alineación titular, el técnico explicó que todos los futbolistas se mantienen listos para responder cuando sean requeridos. “No he hablado con ellos del 11 titular; los 26 están concentrados y saben que a cualquiera le puede tocar y no tienen ninguna duda de que lo pueden hacer y lo harán bien. El 11 lo tengo bien estructurado”, señaló. Asimismo, resaltó la importancia de conservar la calma ante cualquier circunstancia que pueda presentarse durante el encuentro.

“Estamos preparados para cualquier situación. Hay que mantener un equilibrio emocional, hemos elegido a 26 jugadores, 26 mexicanos preparados para todo lo que venga y ojalá se refleje en el marcador”, añadió Aguirre, quien considera que la fortaleza mental será determinante para afrontar la presión de disputar un Mundial ante su afición.

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Durante su intervención, el estratega también reflexionó sobre el impacto que ha buscado generar a lo largo de su carrera. “El mejor legado es el crecimiento como personas que le he dado a los jugadores, siempre me he preocupado por eso antes que otras razones, eso es lo mejor que me ha pasado, antes que otra cosa”, expresó. Además, confesó sentirse privilegiado por regresar al estadio que ha marcado momentos importantes en su vida deportiva. “Muy agradecido con la vida, con mis padres, mis hermanos, mi mujer. Ha sido todo un privilegio”, comentó.

Sobre el peso de ser anfitrión y la condición de favorito, Aguirre considera que el grupo tiene la madurez necesaria para manejar cualquier escenario. “Ellos saben jugar ese rol. Hace muchos años ya cambió esa mentalidad. Las apuestas, los momios, la afición ponen a un equipo sobre otro. Si el tiempo corre y el marcador no está a tu favor tienes que mostrar la madurez que hemos formado. Estamos preparados para cualquier escenario mañana”, explicó.