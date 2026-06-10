'Influencers' con visas de turista no tienen permitido crear contenido de Mundial

Creadores de contenido e influenciadores extranjeros que ingresen a EE.UU. con una visa de turista para crear material del que recibirán ingresos económicos incumplen las condiciones de su entrada al país, por lo que se exponen a ser sancionados hasta con la expulsión, advirtieron autoridades migratorias de cara al Mundial 2026. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP) subrayó que los extranjeros que ingresan al país con visas B-2 (turismo) no tienen permitido trabajar ni recibir un salario por actividades realizadas dentro del país. Se espera que el Mundial atraiga a EE.UU. a una gran cantidad de creadores de contenido independientes que informarán a sus seguidores sobre el mayor encuentro futbolístico.

"Las personas que ingresan a los Estados Unidos bajo un programa de visitantes (turismo) y perciben ingresos de una fuente estadounidense estarían incumpliendo las condiciones de su estatus de admisión", explicó CBP en un correo electrónico enviado a EFE. La agencia añadió que por lo general, trabajar para un medio de comunicación o visitar el país con el único propósito de crear contenido (como influenciador) —generando así ingresos provenientes de EE.UU. durante su estancia— se considera trabajo y requiere el visado correspondiente. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE