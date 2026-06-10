¡Escándalo! FIFA veta la polémica camiseta de Haití por este detalle

El Mundial de Fútbol está a la vuelta de la esquina y la emoción ya se siente en todos lados. Sin embargo, no todo es alegría, ya que las polémicas y los cambios de última hora están a la orden del día. Uno de los temas que siempre despierta más pasiones y debates entre los aficionados son las camisetas que usarán las selecciones en la competencia más importante del planeta. En esta ocasión, la selección de Haití se ha convertido en el centro de la atención debido a una sorpresiva reclamación de la FIFA. El máximo organismo del fútbol mundial ha solicitado de manera oficial que el equipo caribeño cambie el diseño de su primera equipación. La noticia ha causado un gran revuelo entre los seguidores del fútbol por las razones detrás de esta estricta decisión.

El problema principal radica en un dibujo que lleva estampado la camiseta en la parte frontal. En el diseño se puede ver una bandera de color azul y rojo colocada de forma horizontal, la cual aparece en medio de lo que parece ser una rebelión o levantamiento. Al revisar la prenda, la FIFA consideró que este detalle rompe sus reglas internas al transmitir un supuesto mensaje político en la cancha. A pesar de la interpretación de la FIFA, los creadores de la camiseta aseguran que la realidad es muy diferente. El estampado en controversia no tiene intenciones políticas actuales, sino que refleja un pasaje histórico: es la primera bandera que lució Haití cuando se convirtió en un país libre. Para los haitianos, este símbolo representa un motivo de orgullo y un homenaje a sus raíces. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE



La marca encargada de vestir a la selección es Saeta, una empresa de origen colombiano. La compañía explicó a través de un comunicado en sus redes sociales que el diseño busca homenajear a los ciudadanos haitianos que luchan por el futuro de su nación. Para lograrlo, decidieron ilustrar de forma artística la famosa Batalla de Vertières ocurrida en el año 1803, un momento clave para la libertad de ese pueblo. A pesar de las explicaciones y los argumentos presentados por la marca de ropa y los representantes de la selección caribeña, la FIFA se mantuvo firme en su postura. Tras una rigurosa revisión, el organismo del fútbol determinó que estos elementos visuales violan sus reglamentos sobre uniformes, por lo que exigió que se hagan modificaciones obligatorias antes del debut del equipo. Por si fuera poco, la polémica se encendió aún más en el mundo digital debido a una extraña confusión con otro país: Polonia. En las redes sociales se volvió viral la teoría de que la camiseta era un homenaje al país europeo, ya que los soldados polacos ayudaron a Haití a independizarse de Francia en el pasado. Como la bandera actual de Polonia es blanca y roja, muchos internautas se confundieron al ver el diseño del uniforme.