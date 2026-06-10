Sentenciado por Flick: el crack que borra al Barcelona tras enterarse de esto

El Barcelona tiene pensado comprobar cómo evoluciona su mercado de fichajes en los próximos días antes de tomar una decisión definitiva sobre la continuidad del inglés Marcus Rashford, sobre quien tiene una opción de compra tasada en 30 millones de euros. Un portavoz del club azulgrana ha asegurado a EFE que la entidad esperará unos días antes de tomar una decisión. "Ya veremos la próxima semana", ha afirmado la misma fuente.

Y es que el Barça tiene como fecha tope el 15 de junio para hacer efectiva la cláusula de compra del inglés, situada en 30 millones de euros, tal y como estipularon la entidad catalana y el Manchester United en el contrato de cesión. Todo apunta a que el club catalán no tiene pensado hacer efectiva la cláusula y su prioridad es cerrar la contratación de un nueve (Julián Álvarez es el objetivo) tras la marcha de Robert Lewandowski, que ha finalizado su compromiso con el equipo de Hansi Flick. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Pese al buen rendimiento ofrecido por Rashford (14 goles y 14 asistencias esta temporada), quien ha sustituido especialmente a Raphinha en el extremo izquierdo, la llegada de su compatriota Anthony Gordon supone una pista sobre los planes del club catalán.