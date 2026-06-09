Benfica informa que Mourinho se va al Real Madrid: los millones que pagó Florentino

El Benfica informó este martes de que José Mourinho ha aceptado ir al Real Madrid después de que el club madrileño ofreciera pagar los 15 millones de euros que corresponden a la cláusula de rescisión del contrato que mantiene el técnico luso con los lisboetas.

El anuncio fue realizado en un mensaje remitido hoy a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) lusa.

"El Sport Lisboa y Benfica - Fútbol, SAD informa de que el Real Madrid CF ha formalizado la intención de contratar al entrenador José Mário dos Santos Mourinho Félix por el valor de 15 millones de euros, correspondiente a la cláusula de rescisión del contrato de trabajo deportivo en vigor, estando el entrenador de acuerdo con esa contratación", escribieron.