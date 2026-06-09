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Benfica informa que Mourinho se va al Real Madrid: los millones que pagó Florentino

El Benfica informa de que se marcha al Real Madrid y estos son los millones que pagará Florentino Pérez

Benfica informa que Mourinho se va al Real Madrid: los millones que pagó Florentino
09 de junio de 2026 a las 15:23

El Benfica informó este martes de que José Mourinho ha aceptado ir al Real Madrid después de que el club madrileño ofreciera pagar los 15 millones de euros que corresponden a la cláusula de rescisión del contrato que mantiene el técnico luso con los lisboetas.

El anuncio fue realizado en un mensaje remitido hoy a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) lusa.

"El Sport Lisboa y Benfica - Fútbol, SAD informa de que el Real Madrid CF ha formalizado la intención de contratar al entrenador José Mário dos Santos Mourinho Félix por el valor de 15 millones de euros, correspondiente a la cláusula de rescisión del contrato de trabajo deportivo en vigor, estando el entrenador de acuerdo con esa contratación", escribieron.

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En un comunicado publicado en su sitio web tras el anuncio, el Benfica recordó la racha invicta de Mourinho al frente del equipo y le deseó "muchísima suerte".

José Mourinho, de 63 años, firmó el pasado septiembre un contrato con el Benfica hasta 2027, pero con una cláusula que contempla 10 días después del último partido de la actual campaña para que el club y el entrenador reflexionasen si quieren seguir juntos.

Sin embargo, ambos siguieron vinculados tras ese periodo, por lo que el Real Madrid tendrá que pagar su cláusula de rescisión.

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Mourinho volvió a Portugal para sustituir al destituido Bruno Lage y terminó la temporada invicto en la Liga Portugal, aunque en tercer lugar y sin haber ganado ningún título.

Fue su segunda etapa en el club lisboeta, donde comenzó su carrera como entrenador principal en el año 2000, pero las desavenencias con la directiva de las 'águilas' de entonces limitaron su paso por el club a solo once partidos.

José Mourinho iniciará ahora una segunda etapa en el Real Madrid, al que dirigió entre 2010 y 2013, período en el que ganó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

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Agencia EFE
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